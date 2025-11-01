Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

В ЯНАО конфисковали курительные смеси на миллион рублей. Видео

01 ноября 2025 в 18:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Полицейские конфисковали курительные смеси

Полицейские конфисковали курительные смеси

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) правоохранители конфисковали курительные смеси на миллион рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного УМВД.

«В ходе обследования торговой точки, находящейся в пользовании у бизнесмена, полицейские изъяли более 500 единиц продукции, которая в нарушение действующего законодательства Российской Федерации не была маркирована соответствующими средствами идентификации. Общая стоимость нелегального товара составила около миллиона рублей», — уточнили там.

В надзорном ведомстве добавили, что задержанный предприниматель родился в Астрахани, где и был зарегистрирован бизнес. Однако вейпы и компоненты для них продавал на территории ЯНАО. На данный момент правоохранители проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал