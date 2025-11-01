Полицейские конфисковали курительные смеси Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) правоохранители конфисковали курительные смеси на миллион рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного УМВД.

«В ходе обследования торговой точки, находящейся в пользовании у бизнесмена, полицейские изъяли более 500 единиц продукции, которая в нарушение действующего законодательства Российской Федерации не была маркирована соответствующими средствами идентификации. Общая стоимость нелегального товара составила около миллиона рублей», — уточнили там.

В надзорном ведомстве добавили, что задержанный предприниматель родился в Астрахани, где и был зарегистрирован бизнес. Однако вейпы и компоненты для них продавал на территории ЯНАО. На данный момент правоохранители проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства.