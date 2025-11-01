Месячная норма осадков завалила город в ЯНАО

Почти за два дня выпала месячная норма осадков Фото: Размик Закарян © URA.RU

Месячная норма осадков завалила Губкинский (ЯНАО) за пару дней. Чтобы устранить последствия власти задействовали 28 единиц спецтехники, сообщил в своем telegram-канале мэр города Андрей Бандурко.





«Месячная норма осадков выпала буквально за пару дней. Дорожная техника работала всю ночь, пока шел снег, и с самого раннего утра продолжается патрульная очистка», — написал глава администрации.





Он напомнил, что сперва коммунальщики убирают центральные улицы, подходы и подъезды к социальным объектам, дороги с наибольшим трафиком и тротуары. После чего будут очищены дворовые территорий.

