Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Месячная норма осадков завалила город в ЯНАО

В Губкинском выпала месячная норма осадков
01 ноября 2025 в 16:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Почти за два дня выпала месячная норма осадков

Почти за два дня выпала месячная норма осадков

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Месячная норма осадков завалила Губкинский (ЯНАО) за пару дней. Чтобы устранить последствия власти задействовали 28 единиц спецтехники, сообщил в своем telegram-канале мэр города Андрей Бандурко.


«Месячная норма осадков выпала буквально за пару дней. Дорожная техника работала всю ночь, пока шел снег, и с самого раннего утра продолжается патрульная очистка», — написал глава администрации.


Он напомнил, что сперва коммунальщики убирают центральные улицы, подходы и подъезды к социальным объектам, дороги с наибольшим трафиком и тротуары. После чего будут очищены дворовые территорий.

Продолжение после рекламы


Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое сняли флаг из-за погодных условий. Синоптики предупреждали, что на выходных на Ямале ожидаются снегопады.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал