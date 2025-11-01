Сотни врачей пополнили больницы ЯНАО в 2025 году

С начала 2025 года в ЯНАО появилось 175 новых врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С начала 2025 года в больницы ЯНАО пришли работать сотни врачей. Как сообщается на сайте окружного правительства, Ямал находится в тройке лидеров в России по обеспеченности докторами.





«С начала года медучреждения округа приняли на работу 175 новых врачей. Округ стабильно находится в тройке лидеров в стране по обеспеченности врачами. Показатель составляет — 64,3 на 10 тысяч населения, аналогичный по России — 42,6», — говорится в сообщении.

Только за последнее время штат городских больниц в городах ЯНАО пополнился 20 новыми врачами. Десять специалистов были трудоустроены в Губкинскую больницу. Еще шесть приступили к работе в Новом Уренгое. Трое в Надыме и один в Муравленко. Двое врачей вернулись работать в округ после обучения. Среди врачей: онкологи, гастроэнтеролог, детский гинеколог, уролог и ревматолог.

