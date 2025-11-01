Дефицит в 50 миллиардов не вызывает тревоги у властей Ямала

Сворачивать действующие программы и меры поддержки власти округа не планируют Фото: Илья Московец © URA.RU

Департамент финансов Ямала опубликовал проект бюджета на 2026 год и два последующих года. Документ предусматривает дефицит в размере 50 миллиардов рублей, однако власти региона заверяют, что это не отразится на выполнении социальных обязательств и темпах развития округа.

Почему бюджет Ямала стал дефицитным

«Окружной депфин опубликовал проект закона о бюджете округа на 2026 год и ближайшие два года. Как и ожидалось, ямальская казна в следующем году будет дефицитной, но максимально сбалансированной», — говорится в релизе окружного правительства.

Превышение расходов над доходами в следующем году ямальские эксперты объясняют двумя ключевыми факторами. Во-первых, это большой объем социальных обязательств перед жителями региона. Округ продолжает активно инвестировать в социальную сферу и не планирует сокращать действующие программы поддержки населения даже в условиях финансовых трудностей.

Во-вторых, региону необходимо завершить все строительные проекты, которые уже ведутся на территории округа. Власти подчеркивают, что сворачивать начатые программы не намерены, несмотря на кассовый разрыв в бюджете.

Финансисты готовились к худшему

При составлении бюджета специалисты окружного департамента финансов использовали максимально консервативный подход и спрогнозировали самый пессимистичный сценарий развития налоговой политики в стране и регионе. Особое внимание уделялось доходам от нефтегазовых компаний, которые являются основными донорами ямальской казны. Расчеты велись исходя из минимально возможных поступлений от предприятий ТЭК.

Социалка Ямала останется на прежнем уровне

Несмотря на прогнозируемый дефицит, бюджет Ямала сохраняет все ключевые приоритеты. Как пояснили в департаменте финансов, расходы на социальную сферу не только не сокращаются, но и остаются на высоком уровне. Это гарантирует стабильную поддержку систем образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения.

«Представленный проект бюджета – это взвешенный и ответственный документ. Несмотря на сложности, мы гарантируем выполнение всех социальных обязательств. Бюджет ЯНАО остается бюджетом развития», — заявила заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента финансов Альбина Свинцова.

Муниципальным образованиям также не стоит беспокоиться о своем финансовом положении. Все муниципальные бюджеты на 2026 год сформированы без дефицита.

Куда потратят деньги в ЯНАО

Львиная доля средств регионального бюджета запланирована на завершение строительства крупных социальных объектов. В приоритете — возведение больниц, школ, детских садов и жилья для переселения ямальцев из аварийного жилищного фонда.

Предусмотрены средства и на реализацию инвестиционных проектов. Они направлены на развитие инфраструктуры региона, промышленности и дальнейшее повышение качества жизни на Ямале. Власти округа подчеркивают, что не намерены отказываться от амбициозных планов развития даже в условиях дефицита.

Дефицит на Ямале — не впервые

В департаменте финансов напоминают, что бюджет Ямала сталкивается с дефицитом не в первый раз. На 2025 год этот показатель прогнозировался на уровне 42 миллиардов рублей. Еще один значительный дефицит — почти 38 миллиардов рублей — ожидался в ковидном 2020 году.

Однако финансовое положение региона за последние годы существенно укрепилось. За последние пять лет доходы округа выросли практически в два раза — с 201 до почти 400 миллиардов рублей. При таком росте доходной части бюджета прогнозируемый дефицит уже не выглядит критичным.

По данным окружных властей, дефицит в 50 миллиардов рублей составляет около 12,5% от общих доходов бюджета, что является приемлемым показателем с точки зрения бюджетной политики. За последние пять лет региону удалось сформировать стабильную финансовую платформу, которая позволит Ямалу устойчиво пройти период экономической нестабильности, уверены ямальские финансисты.