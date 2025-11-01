Слухи ХМАО: тайная поездка губернатора

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Подчиненные губернаторы Югры Руслана Кухарука твердо пообещали шефу поставить точку в проблемах с обманутыми дольщиками до конца декабря. Югорские мэры после визитов в Ханты-Мансийск на обсуждение бюджетов уезжают расстроенными — не на все их проекты удается получить финансирование. Окружные власти решили выступить в качестве медиаторов в конфликте наследников художника Геннадия Райшева. Об этом и многом другом в свежем выпуске «Слухов».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Чиновники пообещали губернатору закрыть вопрос с обманутыми дольщиками

Говорят, что окружные чиновники пообещали губернатору Руслану Кухаруку сдать последний проблемный дом обманутых дольщиков в Сургуте до конца декабря. «Приемка в 44-м микрорайоне назначена на конец ноября. Это последний проблемный объект в ХМАО, он на особом контроле губернатора», — рассказал источник. По словам собеседников, подрядчик уже вышел на финальный этап.

Губернатор снова тайно посетил Нижневартовск

Поговаривают, что город и крупные инвестиционные проекты в нем потребовали особого внимания губернатора Руслана Кухарука. «К тому же в 2026 году здесь ожидается одна из самых непростых предвыборных кампаний в регионе. Поэтому закрытые визиты главы Югры и его первого зама по внутренней политике в город участились. Хотя местные элиты были бы не против и открытого общения, как в прошлом году», — шепчутся слухачи.

Югорский шоколад с олениной стал хитом агровыставки

В окружной столице поговаривают, что ставка на югорский шоколад с олениной, представленный в Екатеринбурге, оказалась одной из самых удачных. «Это тот деликатес, который главы регионов могли попробовать без опасений. В других субъектах выставили куда более спорные с точки зрения органолептики продукты. Поэтому губернатор Югры Руслан Кухарук смело дегустировал новинку. Впрочем, югорчане все еще ждут мороженое с нефтью, обещанное на мартовском Арктическом форуме», — намекает инсайдер.

Прессеки «тюменской матрешки» повторили губернаторское селфи

Поговаривают, что пресс-секретари глав регионов «Тюменской матрешки» сделали копию легендарного губернаторского селфи. «Такой снимок еще год назад был бы невозможен — в Югре пресс-служба и должность пресс-секретаря губернатора были упразднены Натальей Комаровой. А сейчас все снова на своих местах», — замечают медийщики. По их словам, фото стало неформальным символом восстановления прежней коммуникации между регионами.

Мэры не добились всех «хотелок» в диалоге с губернатором

В кулуарах югорского Белого дома говорят, что не все проекты муниципалитетов нашли отражение в бюджетах на следующий год. «Кухарук встречался лично с каждым главой, но из-за падения налоговых доходов и кризиса у нефтяников далеко не все удалось согласовать. Однако есть шанс, что после перехода на новую налоговую систему в 2026 году ситуация улучшится, и югорский бюджет прирастет парой десятков миллиардов», — судачат сплетники.

Власти ХМАО вмешались в конфликт наследников Райшева

По словам инсайдеров, окружные власти подключились к урегулированию спора между наследниками художника Геннадия Райшева, которые судятся за 100 миллионов рублей. «Коммуникация выстроена со всеми сторонами конфликта. Правительство, представляющее третью сторону в лице Государственного художественного музея, смогло договориться о мирном решении вопроса», — уточнил собеседник.

Наследники Райшева разрешили выставить неизвестные картины

Ходят слухи, что наследники художника согласовали с властями показ ранее не выставлявшихся работ Геннадия Райшева. «Картины планируют показать не только в музеях Югры, но и в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге», — сообщил источник. По его словам, экспозиция может стать самым масштабным проектом за последние годы.

В ХМАО создают новую систему подготовки кадров для культуры

Говорят, что власти Югры разрабатывают новую систему обучения специалистов для культурной сферы. «Рассматривают вариант трехуровневой модели — от колледжей до вузов, с целевым обучением и обязательным возвращением выпускников в округ», — пояснил собеседник. По словам источников, пилот может стартовать уже в 2026 году.

Единороссы Нижневартовска пытаются избежать публичной порки

В курилке на Таежной, где расположены администрация и дума, обсуждают, что партийные тяжеловесы взяли паузу, чтобы выработать стратегию на вызов, брошенный бизнесменом Александром Петерманом. «Во второй половине ноября вернется из отпусков руководство думы, а окружные депутаты смогут подготовиться к диалогу с корпорацией. Скандал не в их интересах — большинство намерено переизбраться. А вот команде Петермана шум на руку. То, что кампания обещает быть одной из самых турбулентных, уже очевидно», — говорят собеседники.

В Нефтеюганске назревает новая волна потрясений

В одном из самых беспокойных городов Югры передел власти входит в активную фазу. «Ставленники депутата окружной думы Степана Пыталева все больше разочаровываются в его политике. Но и к мэру Юрию Чекунову они примкнуть не смогут — он новый человек и испытывает дефицит сторонников. Есть еще команда покойного коммунального короля Александра Колодича, которая тоже намерена переизбраться в 2026 году. К концу года возможны новые отставки депутатов, и часть из них уже не сможет участвовать в выборах», — констатирует наблюдатель.

В Березовском районе ищут директора оленеводческой компании

Слухачи рассказывают, что после ухода руководителя Саранпаульской оленеводческой компании в Березовском районе найти замену пока не удалось. «Прошлый директор ушел после того, как вскрылись расхождения в учете поголовья. Из местных претендентов подходящих пока нет», — уточнил источник. По словам работников, предприятие временно управляется из районной администрации.

Вахтовиков в ХМАО шантажируют премиями

Говорят, что в одной из нефтесервисных компаний Югры сотрудникам угрожают урезать зарплату за отказ продлить вахту. После окончания официального срока работы предлагают остаться дольше. «Иногда работодателю не удается набрать людей на смену. Тогда нам предлагают остаться. Если отказываешься — лишают премии», — рассказал источник среди вахтовиков. Руководство объясняет, что премия — это их добрая воля, поэтому могут лишить кого угодно. Большинство не спорит и остается работать, чтобы не остаться без доплат.

Вахтовика оштрафовали за звонки на «горячую линию»

Поговаривают, что на одном из месторождений ХМАО нефтяник позвонил в службу интимных услуг по служебному телефону. Руководство насторожил большой счет от оператора. «Служебные мобильники выдают для рабочих вопросов. Когда пришел необычно большой счет, проверили детализацию. Оказалось, один из работников звонил на линию для взрослых. Потраченные деньги вычли из зарплаты», — рассказал инсайдер. Коллеги говорят, что мужчина пытался объяснить, будто ошибся номером, но штрафа избежать не удалось.

Вахтовики оказались отрезаны от «большой земли»

Слухачи шепчутся, что после остановки паромов несколько месторождений Югры оказались изолированы. Руководство не успело организовать вертолетные рейсы на время межсезонья. «Паромы перестали ходить, а реки еще не замерзли — зимников нет. Обычно в это время заказывают вертолеты, но в этот раз договор не заключили. Вахтовики остались на месторождении, транспорт обещают только через неделю», — рассказал источник среди работников. По словам сотрудников, такие накладки происходят почти каждую осень.

Подрядчиков в ХМАО заставляют снижать расценки

Ходят слухи, что нефтяные компании региона ставят подрядчикам жесткие условия при продлении контрактов. «Условием нового договора стало снижение расценок на 20%. Раньше отсрочка оплаты была три месяца, теперь просят продлить до года-двух», — сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседников, заказчики ссылаются на сложную экономическую обстановку и рост издержек в отрасли.

Нефтяники на месторождении приручили лису

Поговаривают, что на одном из объектов в Нижневартовском районе ХМАО у вахтовиков появился необычный питомец. «Лиса сама пришла к вагончикам, когда похолодало, теперь живет у нас как кошка. Иногда убегает в лес, но быстро возвращается», — рассказал нефтяник. Руководство запрещает держать дикое животное, опасаясь бешенства, поэтому во время проверок лису прячут или отпускают.

Пациенты окружной больницы жалуются на качество еды

Ходят слухи, что пациенты окружной больницы Нижневартовска спорят из-за питания. Одни уверяют, что все в порядке, другие жалуются, что «чуть ли не с голода умирают». «Нешуточные баталии разразились между теми, кто лечится или лечился там. Доходит уже до оскорблений. Часть пациентов считает, что еды с лихвой и на двоих хватит, а другие уверены, что им не докладывают порции. Самое забавное, что питание там пятиразовое. Народ уже совсем с жиру бесится», — передают сплетники.

Нижневартовцы ждут магазин с пятирублевыми носками

Поговаривают, что любители халявы в Нижневартовске готовятся к открытию магазина, где обещают носки по пять рублей и трусы по девятнадцать. «Эта новость в нашем дворе уже неделю обсуждается. Народ даже кооперируется, чтобы вместе доехать и урвать по дешевке какой-то китайский ширпотреб. Только забывают люди поговорку — „дешево да гнило“. Даже жалко их», — рассуждает дворовой слухмейкер.

Медиатусовка ХМАО обсуждает ляпы в одном из старейших изданий

Региональные журналисты судачат о команде одного из старейших СМИ Югры, где, по слухам, все чаще случаются промахи. «Что ни день, то перл. На этот раз позабавило объявление о поиске в редакцию корректора, написанное с ошибкой. А раньше в том же издании умудрились назвать космонавтов МКС „ребятами“. Очень жаль издание, прежние редакторы которого годами завоевывали авторитет и любовь аудитории. Так бездарно всесейчас херят», — вздыхают сочувствующие.

Дачники Нижневартовска бросают животных после сезона

Говорят, что в дачных кооперативах Нижневартовска все чаще находят брошенных кошек и собак. «Так каждый сезон буквально. Как только начинает холодать и „летники“ уезжают с дач, то и дело встречаются брошенные собаки. И кошки тоже. Самое страшное, что собаки загрызают этих кошек. Мы в группах раскидываем фото животных, но хозяева, увы, не откликаются», — разводят руками волонтеры. По их словам, сейчас на передержках уже не хватает мест.

На центральном рынке Сургута хотели открыть ресторан с сыроварней

Поговаривают, что на центральном рынке Сургута обсуждали открытие ресторана с сыроварней. «Кто-то из местных предпринимателей задумывал купить франшизу у известного московского ресторатора. Для этого нужны большие деньги, а окупаемость под вопросом. Судя по всему, идею свернули», — поделился источник.

Молодежная площадка Сургута выбрала мемы вместо Хэллоуина

Говорят, что одна из культурных площадок Сургута отказалась отмечать Хэллоуин, чтобы не нарваться на осуждение общественников. «Вместо сомнительного праздника устроили выставку мемов. В ней поучаствовали городские креаторы. Организаторы объяснили идею нестандартной для даты — 31 октября. Но несложно понять, что репутация дороже, чем пауки, тыквы и костюмы», — судачат сплетники. По словам посетителей, выставка получилась не менее веселой.

Власти Сургута переживают за ледовые городки

Ходят слухи, что в администрации Сургута беспокоятся: подрядчик может не успеть построить ледовые городки к Новому году. Из-за теплой погоды уже вторую зиму подряд снежный сезон начинается позже обычного. «Для чиновников это веский повод для переживаний, ведь жители ждут праздника. Однако в 2024 году все городки были построены в срок, что дает надежду и на этот год», — говорит инсайдер.