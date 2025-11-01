Власти ХМАО планируют рекордный бюджет на 2026 год несмотря на падение доходов нефтяников

Правительство ХМАО опубликовало проект бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО раскрыли ключевые параметры регионального бюджета на 2026, а также плановый период 2027-2028 годов. Объем доходов составит порядка 420 миллиардов рублей, а расходов — 479 миллиардов рублей. Дефицит бюджета автономного округа составит 59,149 миллиарда рублей.

«Прогнозируемый общий объем доходов по видам доходов классификации доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в сумме 419 559 151,3 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета автономного округа в сумме 478 708 346,2 тыс. рублей», — указано в проекте бюджета.

Верхний предел госдолга Югры на 1 января 2027 года составит порядка 112,5 миллиардов. Доходы на 2027 год запланированы на сумму порядка 440 миллиардов рублей, расходы — 484,5 миллиарда, дефицит — 44 миллиарда. В 2028 году доходная часть составит 453,8 миллиарда, расходная — 485,9, дефицит — 26 миллиардов рублей.

Несмотря на секвестирование бюджета в 2025 году из-за снижения налоговых поступлений от нефтяных компаний, запланирован рост и доходной, и расходной части. Для сравнения, в ноябре 2024 года был принят бюджет на 2025 год, в котором доходы были запланированы на сумму 406,3 млрд рублей, расходы — на 465 миллиардов.