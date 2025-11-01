В центре Ханты-Мансийска открылся новый сквер

Новое пространство станет местом досуга для всех возрастов и укрепит статус Ханты‑Мансийска как шахматной столицы России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ханты‑Мансийске торжественно открыли новое общественное пространство — «Шахматный сквер». Зона отдыха расположилась в центре города на территории свыше пяти тысяч квадратных метров. Об этом сообщил мэр города Максим Ряшин.

«Вместе с земляками в торжественной обстановке открыли новое общественное пространство в самом сердце Ханты-Мансийка», — сообщил в своем официальном telegram-канале Ряшин. Проект воплотил в себе сразу несколько функциональных зон: современную детскую площадку, специальную зону для игры в шахматы, кофейню «Ладья».

Пространство украшают более сотни малых архитектурных форм — от декоративных шахматных фигур и качелей до каруселей и шахматных столов; предусмотрены лавочки и парковка на 150 машин. В ближайших планах — дополнить сквер фонтаном, велоплощадкой и общественным туалетом.

Продолжение после рекламы