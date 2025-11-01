Логотип РИА URA.RU
В Нижневартовске двое мужчин избили посетителя магазина за замечание

Следственный комитет РФ заинтересовался дракой в магазине Нижневартовска
01 ноября 2025 в 22:26
Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) двое мужчин попытались пройти в магазине без очереди, а после замечаний в их адрес один из нарушителей ударил посетителя. Информация о хулиганских действиях быстро распространилась в соцсетях, вызвав интерес в центральном аппарате СК РФ.

«В социальных медиа сообщается, что в Нижневартовске двое мужчин, находясь в магазине, пытались пройти вне очереди. После высказанных им замечаний один из мужчин нанес удар посетителю магазина», — сообщается в официальном telegram-канале СК РФ. 

Дело передали из полиции в региональный СК. Руководитель окружного ведомства Михаил Мокшин должен отчитаться о ходе расследования. В главное управление СК РФ направят доклад о данном нападении.

