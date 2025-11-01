Власти ХМАО отправили на фронт технику в канун Дня народного единства

Технику на фронт отправили в канун Дня народного единства Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Правительство ХМАО направило бойцам СВО 1 133 единицы военной техники и оборудования. Отправка состоялась в преддверии Дня народного единства. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Руслан Кухарук.

«В состав груза вошли 35 квадроциклов и 15 грузовых платформ к ним, 50 мотоциклов, 700 FPV-дронов, беспилотники и детекторы БПЛА. Ранее для передовой была также закуплена и передана партия мототехники из 40 квадроциклов по поручению полномочного представителя Президента РФ в УрФО Артема Жоги», — говорится в сообщении.