Власти ХМАО отправили на фронт технику в канун Дня народного единства
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Правительство ХМАО направило бойцам СВО 1 133 единицы военной техники и оборудования. Отправка состоялась в преддверии Дня народного единства. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Руслан Кухарук.
«В состав груза вошли 35 квадроциклов и 15 грузовых платформ к ним, 50 мотоциклов, 700 FPV-дронов, беспилотники и детекторы БПЛА. Ранее для передовой была также закуплена и передана партия мототехники из 40 квадроциклов по поручению полномочного представителя Президента РФ в УрФО Артема Жоги», — говорится в сообщении.
С начала 2025 года власти округа закупили почти 13 тысяч единиц техники и снаряжения для нужд участников спецоперации. Помимо транспортных средств, в поставки входили средства связи, беспилотники, генераторы, оптическое оборудование и индивидуальные аптечки.
