Район в ХМАО накроет сильным снегопадом

В Нижневартовском районе ожидается обильный снегопад ночью 2 ноября. Предупреждение об ухудшении погодных условиях сделало МЧС по ХМАО в своем telegram-канале.

«По данным Ханты-Мансийского гидрометцентра, ночью 2 ноября местами в Нижневартовском районе ожидается сильный снег. МЧС России напоминает: паркуйтесь в безопасных местах; обходите рекламные щиты и шаткие конструкции на улице; не оставляйте детей без присмотра; будьте внимательны, управляя автомобилем», — говорится в сообщении.