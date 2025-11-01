Район в ХМАО накроет сильным снегопадом

Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

01 ноября 2025 в 20:30
Снегопад прогнозируют ночью 2 ноября в Нижневартовском районе

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нижневартовском районе ожидается обильный снегопад ночью 2 ноября. Предупреждение об ухудшении погодных условиях сделало МЧС по ХМАО в своем telegram-канале.

«По данным Ханты-Мансийского гидрометцентра, ночью 2 ноября местами в Нижневартовском районе ожидается сильный снег. МЧС России напоминает: паркуйтесь в безопасных местах; обходите рекламные щиты и шаткие конструкции на улице; не оставляйте детей без присмотра; будьте внимательны, управляя автомобилем», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о  резком похолодании в ХМАО. В ночь на 3 ноября на территории округа столбики термометров упадут до –23 градусов.

