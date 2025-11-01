Район в ХМАО накроет сильным снегопадом
Снегопад прогнозируют ночью 2 ноября в Нижневартовском районе
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Нижневартовском районе ожидается обильный снегопад ночью 2 ноября. Предупреждение об ухудшении погодных условиях сделало МЧС по ХМАО в своем telegram-канале.
«По данным Ханты-Мансийского гидрометцентра, ночью 2 ноября местами в Нижневартовском районе ожидается сильный снег. МЧС России напоминает: паркуйтесь в безопасных местах; обходите рекламные щиты и шаткие конструкции на улице; не оставляйте детей без присмотра; будьте внимательны, управляя автомобилем», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало о резком похолодании в ХМАО. В ночь на 3 ноября на территории округа столбики термометров упадут до –23 градусов.
