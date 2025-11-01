Власти ХМАО первыми в УрФО отчитались о готовности к зиме

ХМАО подготовился к отопительному сезону раньше срока на 3 недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все муниципалитеты ХМАО первыми в Уральском федеральном округе получили паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону. Об этом в своем telegram-канале сообщил окружной департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики.

«На три недели раньше установленного срока все города и районы округа подтвердили полную готовность к отопительному периоду. По результатам пройденных проверок они получили соответствующие документы», — следует из сообщения.

На подготовку к зиме в округе направлено финансирование в размере 5,7 миллиардов рублей. Для устранения возможных инцидентов на предприятиях ЖКХ сформированы 379 круглосуточных аварийных бригад.

