Власти ХМАО первыми в УрФО отчитались о готовности к зиме

01 ноября 2025 в 15:31
ХМАО подготовился к отопительному сезону раньше срока на 3 недели

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все муниципалитеты ХМАО первыми в Уральском федеральном округе получили паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону. Об этом в своем telegram-канале сообщил окружной департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики.

«На три недели раньше установленного срока все города и районы округа подтвердили полную готовность к отопительному периоду. По результатам пройденных проверок они получили соответствующие документы», — следует из сообщения.

На подготовку к зиме в округе направлено финансирование в размере 5,7 миллиардов рублей. Для устранения возможных инцидентов на предприятиях ЖКХ сформированы 379 круглосуточных аварийных бригад.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО проверили готовность к зиме на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Итоги встречи подвел глава региона Руслан Кухарук, по его словам, особое внимание уделено готовности коммунальных и экстренных служб к возможным чрезвычайным ситуациям в период отопительного сезона.

