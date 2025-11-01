Легендарный нефтяник: кем был Владимир Литваков, чье имя носит одно из месторождений ХМАО

Месторождение в ХМАО носит имя геолога Владимира Литвакова Фото: Сергей Русанов

1 ноября исполнилось 93 года со дня рождения выдающегося геолога Владимира Литвакова — человека, чья судьба тесно связана с открытием и освоением крупнейших месторождений Югры. Его имя носит Литваковское месторождение, а память о нем увековечена на нефтяных мемориалах региона.

Из Москвы в Сибирь

Литваков родился в 1932 году в Москве. В годы войны его семья была эвакуирована в Березовский Свердловской области. После возвращения в столицу молодой человек получил диплом горного инженера-геолога в Московском институте нефтяной и газовой промышленности.

Легендарный нефтяник ХМАО Владимир Литваков Фото: Елена Литвакова, архив Музея геологии, нефти и газа

Начал карьеру Литваков старшим геологом нефтегазового управления в Башкирии. «Мое становление как молодого специалиста началось с должности старшего геолога Шкаповского нефтепромысла. Работа проходила под отеческим присмотром главного геолога НПУ „Аксаковнефть“ Юрия Ивановича Шаевского… Он дал нам путевку в промысловую геологию, я буду обязан ему до конца моей жизни», — приводит слова Литвакова его коллега Сергей Великопольский в книге «Мегионский марафон».

Главный геолог новой эпохи

В 1964 году, по рекомендации наставника, Литваков был приглашен в Тюменскую область, где нашли новые богатые нефтью месторождения. С 1964 по 1971 годы он работал главным геологом и заместителем начальника нефтегазового управления в Мегионе.

С начала 70-х трудился в управлении «Нижневартовскнефть». Был главным геологом, а затем заместителем генерального директора по геологии ПО «Нижневартовскнефтегаз». Под его руководством начиналась разработка Самотлорского месторождения — крупнейшего в стране.

Ученый и практик

Литваков был не только руководителем, но и исследователем. Он внедрял новые методы повышения нефтеотдачи, которые продлили жизнь многим месторождениям. По словам коллег, он настаивал на бережном отношении к недрам, несмотря на призывы власти добывать больше нефти и газа. «Геолог всегда должен думать о завтрашнем дне месторождения, его перспективе, знать резервы добычи нефти», — цитирует нефтяника Великопольский в своей книге.

Литваков был одним из тех, кто первым понял масштаб Самотлора. Он открыл Мыхпайское месторождение в Нижневартовском районе. Оно расположено в 25 километрах от Нижневартовска.

Последние годы

С 1985 по 1988 годы Литваков работал заместителем начальника управления по разработке нефтяных и газовых месторождений Главтюменнефтегаза. Позже был направлен во Вьетнам. Он возглавлял отдел геологии и разработки в совместном предприятии «Вьетсовпетро», где помогал при проектировании морского месторождения «Белый Тигр».

Вернувшись на родину, трудился в структурах «Тюменнефтегаза» и Тюменской нефтяной компании. Был директором департамента по разработке месторождений.

Имя Владимира Литвакова размещено на мемориале у первой скважины Самотлорского месторождения Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Признание

Литваков носил звания «Отличник нефтяной промышленности», «Почетный нефтяник», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса». Он был награжден медалями, орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени. За открытие Мыхпайского месторождения геолог получил звание «Первооткрыватель месторождения».

Литвакова не стало в 1999 году, но его имя осталось в истории ХМАО. Оно увековечено на памятниках первопроходцам: выбито на стеле первой разведочной скважины Самотлора Р-1 около Нижневартовска, украшает мемориал «Звезды Югры» в Ханты-Мансийске.

В честь геолога названо одно из месторождений в регионе. Оно расположено в Нижневартовском районе.