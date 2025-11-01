В ХМАО вырастут расходы на политэлиту в 2026 году

В ХМАО опубликован проект бюджета на 2026 год, предусматривающий рост выплат депутатам и чиновникам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Политэлита ХМАО обойдется в 2026 году дороже, чем в 2025-м. Департамент финансов округа опубликовал проект бюджета, согласно которому зарплата спикера окружной думы Бориса Хохрякова вырастет с плановых 19 миллионов рублей в 2025 году до 20,3 миллионов рублей в 2026-м.

Согласно опубликованной на сайте депфина информации, на депутатов окружной думы впервые потратят более 200 миллионов рублей — 212. В бюджете на 2025 год расходы на них составили 198 миллионов рублей. Не изменилось только содержание депутатов Госдумы от ХМАО — они обойдутся бюджету в 20 миллионов рублей.

С 7 до почти 12 миллионов рублей выросли траты на сенаторов Комарову и Новьюхова. На заместителей губернатора Югры после индексации зарплат бюджетников запланировано почти 220 миллионов рублей, это на 15 миллионов больше, чем в текущем году.

