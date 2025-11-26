День в Ozon: сколько реально можно получить, работая на складе

Фулфилмент-центр Ozon в Екатеринбурге впечатляет масштабом Фото: пресс-служба Ozon

В последние месяцы социальные сети пестрят информацией о подработках на различных платформах. Пользователи рассказывают, что получают по 10, 15 и даже 20 тысяч рублей в день. При этом им не нужно владеть какими-то специальными навыками. Да и график можно сформировать комфортный, индивидуально под себя.

Звучит, как работа мечты. Но так ли это на самом деле? Корреспондент URA.RU отправился на склад Ozon, чтобы проверить все на себе.

Быстрый старт

Начать подработку на складе Ozon оказалось очень просто. Сначала я зарегистрировался в приложении Ozon Job, что заняло у меня примерно три минуты — все данные автоматически подтянулись с аккаунта маркетплейса и из Ozon Банка. После этого выбрал тип сотрудничества — по договору гражданско-правового характера, хотя при желании работать на складе могут также самозанятые и индивидуальные предприниматели.

Далее мне нужно было определиться со складом и типом работы. Опытные пользователи, которые подрабатывают через приложение Ozon Job, советуют новичкам начинать с операции подбора, которая заключается в поиске товаров, их сборе и отправке на упаковку. Именно так я и поступил. После этого приложение предложило выбрать место, где мне будет удобно сесть на бесплатный корпоративный автобус до склада, однако я решил поехать на такси.

Склад представляет собой настоящий автоматизированный IT-хаб Фото: пресс-служба Ozon

Автоматизированный IT-хаб

Первое, чем впечатляет фулфилмент-центр Ozon в Екатеринбурге, — масштаб. Площадь склада на территории «Логопарка Кольцовский» составляет около 90 тысяч квадратных метров. Там на пяти этажах можно одновременно расположить порядка 30 млн товаров.

При этом центр представляет собой настоящий автоматизированный IT-хаб, который осуществляет полный цикл обработки заказов. Отсюда подготовленные для выдачи товары отправляются в сортировочный центр, а затем — на доставку.

«Многие процессы на складе автоматизированы. Здесь мы используем грузовые подъемники, сортировочные системы, ленточные и роликовые конвейеры. А контролировать все процессы помогает IT-система управления складом разработки Ozon Tech. Она включает в себя инвентаризацию, учет поступлений и отгрузок товаров, а также планирование маршрутов перемещения товаров внутри склада», — рассказали представители Ozon.

Адрес товара для подбора указывается в формате ряд-отсек-ячейка Фото: пресс-служба Ozon

Будни сотрудника подбора

Получив пропуск и рабочую форму, я отправился на обучающую смену. Моим куратором стал старший участка подбора Сергей Полянский, вместе с которым я пошел за главным рабочим инструментом подборщика — терминалом сбора данных (ТСД). После авторизации под своей учетной записью и выбора задания куратор проводил меня на участок, указанный в ТСД. Далее мне нужно было найти тележку и тары, чтобы приступить уже непосредственно к сбору заказов.

Адрес товара для подбора высвечивается на терминале в формате ряд-отсек-ячейка, что позволяет быстро сориентироваться на месте. Когда ячейка найдена, ее нужно отсканировать терминалом, после чего на экране появляется более подробная информация о товаре. Подборщик ищет его, сканирует, кладет в тару и отправляется за следующей позицией. Когда задание выполнено или все тары на тележке заполнены, сотрудник склада должен сдать товары на автоматизированный конвейер.

«В этом процессе все решает скорость. Чем быстрее подборщик обучается и находит способы оптимизировать свой маршрут, тем больше заданий он выполнит и больше денег заработает в конце смены», — отметил старший участка подбора.

В работе подборщика все решает скорость и умение оптимизировать маршрут Фото: пресс-служба Ozon

Карьерный рост и высокий заработок

Сергей Полянский поделился, что сам начинал путь в Ozon с подработки на складе. За полтора года он опробовал все возможные виды работ и показывал стабильно высокий результат, что и позволило ему попасть в штат на должность старшего участка подбора.

«Ребята под моим руководством, которые регулярно ходят на перерывы, но при этом хорошо работают, зарабатывают до 10 тысяч рублей за смену. Я на перерывы почти не ходил, поэтому бывало так, что я мог „напикать“ и 15 тысяч рублей за смену», — рассказал Сергей.

К сожалению, в свой первый день на складе я не мог претендовать на такую сумму. Моя ознакомительная смена длилась всего четыре часа, причем 2,5 из них я знакомился со складом и рабочими процессами, говорил с куратором и вливался в задачи подборщика. Еще 30-40 минут длился обед — каждому сотруднику склада полагается один бесплатный прием пищи, куда входит суп, салат, второе и напиток. Поэтому на самостоятельную работу без направляющей руки у меня было чуть меньше часа, за который я выполнил только два задания, собрав на отгрузку ровно 100 товаров.

Компания поддерживает работников склада на старте Фото: пресс-служба Ozon

Примерно за 50 минут я заработал 508 рублей, однако за подключение акции «Поддержка на старте» мне начислили еще 1650 рублей. И у меня получилось в сумме 2158 рублей, а после вычета налогов — 1877 рублей.

По словам Сергея Полянского, подборщикам, которые быстро втягиваются в работу, удается «поднять» за первую смену порядка шести-семи тысяч рублей. Если бы я отработал полноценную смену в 12 часов и «напикал» более 6500 рублей, то по акции мне начислили бы в сумме еще 3600. То есть, по итогам первого дня я мог заработать 10100 рублей. А при повышенном тарифе эта сумма была бы еще больше — тарифы в Ozon Job динамические, в период высокой нагрузки либо при работе с отдельными категориями товаров, например, крупногабаритной техникой, зоотоварами, оплата увеличивается. То есть, «сказки» блогеров про высокие зарплаты у складских рабочих — это совсем не сказки. Просто надо много работать.