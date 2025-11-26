Синоптики раскрыли, каким будет конец ноября в Свердловской области

Мокрый снег ожидается в конце ноября (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В конце ноября в Свердловской области прогнозируется нестабильная погода с осадками. По данным Гидрометцентра, 27 ноября ожидается переменная облачность, в некоторых районах — небольшой снег и гололедица на дорогах.

В последующие дни характер погоды будет меняться. Так, 28 ноября прогнозируется облачная погода: ночью осадков практически не ожидается, а днем возможен небольшой или умеренный снег. В отдельных районах есть вероятность образования гололеда.

29 ноября в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Скорость юго-западного ветра составит 4–9 м/с.

