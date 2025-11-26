Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

Синоптики раскрыли, каким будет конец ноября в Свердловской области

В конце ноября в Екатеринбурге ожидается мокрый снег
26 ноября 2025 в 14:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мокрый снег ожидается в конце ноября (архивное фото)

Мокрый снег ожидается в конце ноября (архивное фото)

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В конце ноября в Свердловской области прогнозируется нестабильная погода с осадками. По данным Гидрометцентра, 27 ноября ожидается переменная облачность, в некоторых районах — небольшой снег и гололедица на дорогах.

В последующие дни характер погоды будет меняться. Так, 28 ноября прогнозируется облачная погода: ночью осадков практически не ожидается, а днем возможен небольшой или умеренный снег. В отдельных районах есть вероятность образования гололеда.

29 ноября в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Скорость юго-западного ветра составит 4–9 м/с.

Продолжение после рекламы

В Екатеринбурге 29 ноября ожидается небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью составит около 0 °C, днем до +2 °C. В северных районах области ночью температура может опуститься до −9 °C.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал