Синоптики раскрыли, каким будет конец ноября в Свердловской области
Мокрый снег ожидается в конце ноября (архивное фото)
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В конце ноября в Свердловской области прогнозируется нестабильная погода с осадками. По данным Гидрометцентра, 27 ноября ожидается переменная облачность, в некоторых районах — небольшой снег и гололедица на дорогах.
В последующие дни характер погоды будет меняться. Так, 28 ноября прогнозируется облачная погода: ночью осадков практически не ожидается, а днем возможен небольшой или умеренный снег. В отдельных районах есть вероятность образования гололеда.
29 ноября в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Скорость юго-западного ветра составит 4–9 м/с.
В Екатеринбурге 29 ноября ожидается небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью составит около 0 °C, днем до +2 °C. В северных районах области ночью температура может опуститься до −9 °C.
