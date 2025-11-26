В свердловском городе выбрали нового мэра, пока старый в СИЗО

Юрий Ладейщиков давно работает в администрации Красноуфимска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Красноуфимска (Свердловская область) избрали новым мэром Юрия Ладейщикова, который временно исполнял обязанности главы после задержания прошлого — Михаила Конева. Решение было принято 26 ноября, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«За Юрия Ладейщикова проголосовали 16 из 17 присутствующих депутатов», — сказал собеседник. До избрания он находился в статусе врио с 25 сентября по распоряжению губернатора Дениса Паслера. Еще раньше он возглавлял комитет по делам молодежи города и занимал пост заместителя главы администрации Красноуфимска по социальной политике.

Бывшего мэра Конева задержали 26 сентября — через день после отставки. Силовики обвинили его в превышении должностных полномочий. Также он может подозреваться в мошенничестве и незаконном хранении оружия, говорил источник.

Продолжение после рекламы

По предварительным данным, Конев якобы мог фиктивно трудоустроить на работу председателя гордумы Анатолия Худякова, для которого в мэрии специально ввели новую должность — замдиректора ЖКУ по общим вопросам. Следствие считает, что за три года он мог заработать свыше двух миллионов рублей. Все новости по уголовному делу агентство собирает в этом сюжете.