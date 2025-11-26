Больше всего неформальных вопросов у губернатору - от молодежи Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Екатеринбурга готовятся задавать губернатору Денису Паслеру на прямой линии не только серьезные вопросы. Так, интересует горожан, почему глава региона копает картошку в огороде у мамы, а не ест магазинную, и когда уже выпадет снег. Подборка неформальных вопросов от горожан — в опросе URA.RU.

Интересует екатеринбуржцев также, что Паслер рассказывает другим губернаторам о Свердловской области и по каким местам возит иногородних гостей. Еще один респондент попросил главу региона поделиться, как он справляется со стрессом. «Я очень тревожный человек. А губернаторов учат не психовать?» — поинтересовался молодой человек. «Денис Владимирович, разберитесь, пожалуйста, что с погодой», — попросила еще одна собеседница.

Прямая линия с Денисом Паслером начнется сегодня в 18:00. Трансляция будет доступна на телеканалах «Россия 24» и ОТВ, а также в социальных сетях губернатора. С вопросами к нему обращались через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» и соцсети. В преддверии прямой линии губернатор провел прием жителей по ВКС, по итогам которого раздал поручения кабмину.

