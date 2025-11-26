Арестован чоповец, забивший до смерти екатеринбуржца в магазине

Обвиняемого Вадима Тимуршина отправили за решетку Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отправил за решетку 45-летнего сотрудника ЧОП Вадима Тимуршина, который до смерти забил 33-летнего Николая Аргучинских в магазине. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

Следствие 9 ноября вышло в суд для избрания фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство было удовлетворено, за решеткой Тимуршин проведет минимум до 6 января 2026 года. Его защита обжаловала арест.

Трагедия произошла 7 ноября на улице Пехотинцев, 7. Предварительно, Аргучинских вел себя подозрительно, и из-за этого работники соседнего магазина вызвали ЧОП. Охранники прибыли и стали бить потерпевшего руками и ногами. После этого Аргучинских доставили в отдел полиции, но он уже был мертв.

Силовики задержали Тимуршина, против него возбудили дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 2 ст. 203 УК РФ (превышение полномочий работником ЧОП, совершенное с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.