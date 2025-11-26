Астрономы NASA и УрФУ нашли несколько тысяч экзопланет — там может быть жизнь

ExoMiner++ обучили на данных миссии Kepler и «шумных» данных космического телескопа TESS. Нейросеть помогает решать проблему обработки огромного объема информации, который генерирует TESS. «Дело в том, что TESS собирает настолько много данных, что в них тонут не только транзиты, но и шумы камеры, ошибки телеметрии, вспышки, двойные звезды, колебания яркости и множество других явлений. В итоге телескоп фиксирует сотни тысяч событий, похожих на транзит, и подавляющее большинство из них не имеют отношения к планетам. Обрабатывать такой поток вручную невозможно», — поясняет соавтор исследования, специалист Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Никита Чазов.