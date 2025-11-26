Екатеринбуржец получил 10 лет строгого режима за драку

За смертельную драку уральца посадили на 10 лет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге 42-летний Роман Газизов приговорен к 10 годам колонии строгого режима за убийство незнакомца. Преступление произошло вечером 6 июля на улице Ангарской. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Следствием и судом установлено, что Газизов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с проходившим мимо молодым человеком, после чего нанес ему смертельное ножевое ранение в область груди. «Собранные следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее судимого местного жителя, 1982 г. р. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — отметил Шульга. Подозреваемый признал свою вину в полном объеме.