Свердловского госинспектора осудили за взятки спустя 13 лет

Березовский городской суд вынес приговор бывшему государственному инспектору отдела по газовому надзору Уральского управления Ростехнадзора Светлане Ивановой. Женщина признана виновной в получении взяток, сообщает пресс-служба суда.

В ходе рассмотрения дела государственный обвинитель представил доказательства того, что в 2012 и 2020 годах Иванова получила взятки за подписание актов приемки работ. «Осужденная, являясь государственным инспектором, в период с 1 по 6 августа 2012 года получила от директора подрядной организации взятку в виде оплаты авиабилетов, а в июле 2020 года — в виде оплаты услуги по ремонту автомобиля», — говорится в материалах суда.

Взятки были переданы за подписание актов приемки работ по модернизации системы газопотребления цеха в одной из котельных и актов приемки работ по переустройству-выносу газопровода высокого давления. Иванова не признала вину в инкриминируемых деяниях. На основании статьи 78 УК РФ женщина освобождена от отбывания наказания по части 1 статьи 290 УК РФ в связи с истечением сроков давности.

