Победная серия Ивана Штыркова включает восемь поединков Фото: Илья Московец © URA.RU

На крупнейшей спортивной арене Екатеринбурга — «УГМК-Арене» 12 декабря состоится грандиозный турнир по смешанным единоборствам RCC 24. Главным событием вечера станет бой между непобежденным Иваном Штырковым и одним из сильнейших тяжеловесов России, воспитанником легендарного Федора Емельяненко — Валентином Молдавским. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия.

Поединок обещает быть зрелищным противостоянием двух лидеров российского ММА. «Иван Штырков, представляющий клуб „Архангел Михаил“, не знает поражений уже пять лет. Его победная серия включает восемь поединков, в пяти из которых он одержал досрочную победу. В своем последнем бою в мае Штырков уверенно переиграл единогласным решением судей экс-бойца UFC Шамиля Гамзатова», — отметили организаторы.

Его оппонент — Валентин Молдавский — является гордостью школы Емельяненко и действующим чемпионом престижной международной лиги Bellator. Опытный боец также известен своими выступлениями в японском промоушене Rizin. Предстоящий турнир, который сможет принять до 12 000 зрителей, уже анонсирован как одно из главных спортивных событий региона для всех поклонников единоборств.

1/3 Фото: Организаторы мероприятия