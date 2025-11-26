Выпускник екатеринбургского вуза получил высокий пост в Генпрокуратуре

Большая часть служебного пути Логунова связана с органами прокуратуры. С 1983-го до 1998-го он работал в прокуратуре Приморского края, в том числе возглавлял прокуратуру Советского района Владивостока. Затем стал зампрокурора Псковской области. В двухтысячных возглавлял управление Генпрокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). С декабря 2012-го стал заместителем полномочного представителя президента в СЗФО.