Выпускник екатеринбургского вуза получил высокий пост в Генпрокуратуре
Олег Логунов стал главным кадровиком в Генпрокуратуре РФ
Фото: Софья Сандурская © URA.RU
Выпускник Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) в Екатеринбурге Олег Логунов назначен руководителем Главного управления кадров Генпрокуратуры РФ. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.
Логунов окончил УрГЮУ в 1983 году. Он является кандидатом наук.
Большая часть служебного пути Логунова связана с органами прокуратуры. С 1983-го до 1998-го он работал в прокуратуре Приморского края, в том числе возглавлял прокуратуру Советского района Владивостока. Затем стал зампрокурора Псковской области. В двухтысячных возглавлял управление Генпрокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). С декабря 2012-го стал заместителем полномочного представителя президента в СЗФО.
УрГЮУ считается одним из ключевых центров подготовки юридических кадров для страны. Этот вуз закончили основатель системы арбитражных судов Вениамин Яковлев, генпрокуроры Юрий Чайка и Юрий Скуратов и другие федеральные деятели.
