В Екатеринбурге завершили ремонт улицы возле «Калины» — мэрия пустила автобус

В Екатеринбурге завершили ремонтные работы на улице Комсомольской (дублере Сибирского тракта в направлении улицы 40-летия Комсомола). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

Работы на улице неоднократно откладывались: изначально их планировали закончить к 31 августа, затем срок перенесли на 1 ноября, а позже — на 30 ноября. Теперь же транспортная развязка на участке улицы Комсомольской готова. «С 18:00 25 ноября автобусный маршрут № 71 возобновляет движение по установленной схеме», — уточнили в пресс-службе.

Реконструкция развязки у «Калины» началась в ноябре 2021 года. Работы были разбиты на пять этапов. Завершить строительство планировали еще в декабре 2024 года. По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го.

