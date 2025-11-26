В Екатеринбурге завершили ремонт улицы возле «Калины» — мэрия пустила автобус
Реконструкция развязки у «Калины» началась в ноябре 2021 года (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Екатеринбурге завершили ремонтные работы на улице Комсомольской (дублере Сибирского тракта в направлении улицы 40-летия Комсомола). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
Работы на улице неоднократно откладывались: изначально их планировали закончить к 31 августа, затем срок перенесли на 1 ноября, а позже — на 30 ноября. Теперь же транспортная развязка на участке улицы Комсомольской готова. «С 18:00 25 ноября автобусный маршрут № 71 возобновляет движение по установленной схеме», — уточнили в пресс-службе.
Реконструкция развязки у «Калины» началась в ноябре 2021 года. Работы были разбиты на пять этапов. Завершить строительство планировали еще в декабре 2024 года. По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го.
Спустя несколько месяцев стало известно о финансовых проблемах у «АльмакорГруп». При этом разрывать контракт с ней мэрия не стала, чтобы не затягивать сдачу проекта до 2027 года. В январе 2025-го появилась информация, что строительство развязки подорожало с 7,7 до 8,27 млрд рублей.
