Обвиняемого уже отправили в колонию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ленинский райсуд Нижнего Тагила отправил в колонию 58-летнего Олега Ласкина, который убил друга и расчленил его. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, трагедия произошла 12 июня в одном из коллективных садов. Ласкин распивал спиртное со своим 59-летним знакомым. Последний попросил Олега отвезти его домой, но тот отказался пьяным садиться за руль. Тогда потерпевший взял нож и стал угрожать ему. Ласкин ударил жертву, выхватил нож и нанес смертельный удар.

«После этого Ласкин, желая скрыть следы совершенного преступления, электрической пилой отчленил руки, ноги, голову и нижнюю часть туловища потерпевшего. Отчлененные части тела потерпевшего обвиняемый упаковал в мешки, которые вынес из дома, один из которых выбросил в водоем, а остальные вывез в поле», — рассказали в надзорном ведомстве.

Суд приговорил Ласкина к 9,5 годам в колонии строгого режима. С осужденного в пользу близких умершего взыскали два миллиона рублей.