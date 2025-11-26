КПРФ в Екатеринбурге лишатся поддержки электората на выборах в заксо в 2026 году

Ивачев намерен выдвигаться в Госдуму Фото: Илья Московец © URA.RU

Перед выборами в законодательное собрание в 2026 году свердловские власти планируют изменить схему избирательных округов, что особенно сильно повлияет на Чкаловский округ в Екатеринбурге. В 2021-м там победил коммунист Александр Ивачев. Согласно новой схеме, территорию округа поделят, поделился осведомленный источник URA.RU.

«Чкаловский округ, где в 2021-м сенсационно победил лидер региональной КПРФ Ивачев, обойдя единоросса-тяжеловеса Савельева, сильно изменится. Его поделят между другими районами, и не у всех поклонников Ивачева будет возможность проголосовать именно за него», — говорит собеседник. Новая схема, которая позволит перераспределить электорат, снизить уровень поддержки коммунистов и вернуть ЕР утраченный мандат, утвердят в ближайшее время.

По словам второго собеседника, перенарезка затронет преимущественно округа в Екатеринбурге и прилегающие территории к городу. Так как именно в уральской столице серьезно изменилась численность избирателей с последних выборов.

