Бизнесмен Гайсин получил новый иск на десятки миллионов

Иск к экс-депутату Гайсину о взыскании 42,8 млн поступил в свердловский суд
26 ноября 2025 в 14:03
Компания «Вагран» подала иск к Малику Гайсину

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Арбитражный суд Свердловской области направлен новый иск к экс-депутату Госдумы Малику Гайсину. Истцом выступила его бывшая компания «Вагран», недавно перешедшая в госсобственность. Согласно данным судебного реестра, с предпринимателя пытаются взыскать 42,8 млн рублей.

В числе ответчиков по данному делу проходят также брат бизнесмена Одис, Гульсина Муллахметова и Наиля Салямуллина. Ранее «Вагран» уже обращалась с исками к этим лицам в Ленинский и Кировский районные суды Екатеринбурга, требуя компенсации имущественного вреда и возврата неосновательного обогащения, однако в обоих случаях суды отказались принимать дела к производству.

В марте 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства завода «Исеть». В августе  было вынесено решение о переходе в госсобственность других активов бизнесмена: фармпредприятия «Уралбиофарм», банка «Вятич» и долей в компаниях «Вагран» и «Актай-М». В феврале 2024 года дополнительно был взыскан ущерб на 690 млн рублей.

Тем не менее в 2024 году ВС РФ отменил постановление о национализации завода «Исеть» и направил дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд. Материалы, касающиеся остальных активов Гайсина, в настоящее время находятся на рассмотрении в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске.

По утверждению Генпрокуратуры, Гайсин в период работы депутатом Госдумы с 1996 по 1999 год совмещал парламентскую деятельность с бизнесом, используя служебное положение для приобретения контрольного пакета «Исети». Как полагает надзорное ведомство, в дальнейшем предприятие использовалось для противоправного обогащения, что стало причиной срыва государственного оборонного заказа Минобороны.

