Росавиация утвердила новый список льготных авиарейсов — Екатеринбург стал аутсайдером
Дешевых авиабилетов из Кольцово станет меньше (архивное фото)
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Росавиация опубликовала перечень субсидируемых авиамаршрутов на 2026 год, который принес неутешительные новости для жителей и гостей Екатеринбурга. Согласно обнародованным данным, количество направлений, получающих государственную поддержку из аэропорта Кольцово, сократилось на 37,5%, уменьшившись с 48 маршрутов в 2025 году до 30 в предстоящем. Более того, власти Свердловской области отказались от софинансирования половины этих маршрутов.
Перелеты авиакомпании «Ред Вингс» по маршруту Екатеринбург — Астрахань, запланированные на летний период (с 1 мая по 30 сентября), будут поддерживаться на паритетных началах: по 47,5% стоимости возьмут на себя Свердловская и Астраханская области. Круглогодичное сообщение с Горно-Алтайском (три рейса в неделю) будет субсидироваться Свердловской областью и Алтайским краем, каждый из которых покроет по 30,5% затрат.
Значительная часть маршрутов будет обслуживаться за счет средств других субъектов Федерации. К примеру, Ямало-Ненецкий автономный округ возьмет на себя 51% стоимости рейсов авиакомпании «ЯМАЛ» в Салехард, Надым и Ноябрьск. Примечательно возвращение в список рейса Екатеринбург — Ижевск, который не субсидировался в прошлом году. В 2026 году авиаперевозчик «Ижавиа» будет выполнять его дважды в неделю в зимне-весенний и осенний периоды, причем 61% затрат покроет бюджет Удмуртской Республики.
Из нового перечня выпал целый ряд направлений, которые ранее поддерживались областью. Среди них рейсы в Архангельск, Ставрополь, Тобольск, Тюмень, Томск и Ульяновск. Также субсидии отменены для полетов в Калугу, Пензу и Улан-Удэ, финансировавшихся властями регионов-партнеров. Не возобновлена и поддержка рейса Киров — Екатеринбург, который в 2025 году почти полностью (на 95%) оплачивался из бюджета Кировской области.
