Куда сходить в Тюмени тем, кто любит активный зимний отдых

В новом сезоне каток «Сердце Тюмени на Уездной» останется самым масштабным на Урале Фото: предоставлено компанией «Мидгард»

Застройщик «Мидгард» развивает в Тюмени культуру активного зимнего отдыха. В этом году в городе официально откроются сразу два катка, созданных по инициативе девелопера. Вместе с самым большим на Урале катком «Сердце Тюмени на Уездной», новый сезон на котором стартует в начале декабря, совместно с командой «Сердце Тюмени» компания готовит к запуску каток под названием «Сердце Тюмени в Комарово Парк». Оба пространства станут точками притяжения для горожан, где они смогут проводить время с близкими.

Покоряем сердца масштабом и теплой атмосферой

Площадь нового катка в «Комарово Парк» составит две тысячи «квадратов» Фото: предоставлено компанией «Мидгард»

Площадь новой ледовой арены в «Комарово Парк» составит две тысячи квадратных метров. Кроме катка здесь появится четырехкилометровая лыжня в форме сердца с прокатом инвентаря.

Однако катание на коньках и лыжах будет не единственным развлечением. В ледовой арене также расположатся специальные корты для игры в понд-хоккей, ледяные горки для маленьких гостей, большие снежные фигуры и интерактивные зоны.

При этом «Сердце Тюмени на Уездной» остается самой масштабной площадкой на Урале. Ее площадь по сравнению с прошлым годом стала еще больше: с 6,5 тысячи квадратных метров выросла до девяти тысяч, а ледовую трассу расширили на тысячу квадратов.

Врываемся в новый сезон

Каток на Уездной открыт для гостей в техническом режиме Фото: предоставлено компанией «Мидгард»

Каток на Уездной уже работает в техническом режиме, а официальное открытие состоится 5 декабря. В новой локации гостей будут ждать с 19 декабря.

Перед новогодними праздниками для горожан и гостей города подготовили насыщенную программу мероприятий для взрослых и детей. Позже можно будет познакомиться с афишей на январские каникулы.