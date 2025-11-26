В РФ выбрали лучшего сотового оператора на рынке Private LTE

Аналитики провели свое исследование Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В России провели аналитическое исследование по рынку LTE-сетей. Лучшим в сегменте частных сетей был признан оператор «МегаФон», следует из данных аналитического сервиса ComNews.

Исследование «Корпоративные сети Private LTE/5G в России и Казахстане» проводится каждый год. Карта корпоративных сетей ComNews считается надежным источником аналитики на рынке. Вторую строчку в рейтинге заняло ПАО «МТС», на третьей позиции фигурирует «Ростелеком».

«МегаФон» реализовал 46 коммерческих проектов, что составляет более 45% от всех сетей в стране. В этом году оператор стал рекордсменом по строительству сетей pLTE (семь). Это составило половину от общего количества запусков в РФ.

Продолжение после рекламы