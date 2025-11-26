В РФ выбрали лучшего сотового оператора на рынке Private LTE
Аналитики провели свое исследование
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В России провели аналитическое исследование по рынку LTE-сетей. Лучшим в сегменте частных сетей был признан оператор «МегаФон», следует из данных аналитического сервиса ComNews.
Исследование «Корпоративные сети Private LTE/5G в России и Казахстане» проводится каждый год. Карта корпоративных сетей ComNews считается надежным источником аналитики на рынке. Вторую строчку в рейтинге заняло ПАО «МТС», на третьей позиции фигурирует «Ростелеком».
«МегаФон» реализовал 46 коммерческих проектов, что составляет более 45% от всех сетей в стране. В этом году оператор стал рекордсменом по строительству сетей pLTE (семь). Это составило половину от общего количества запусков в РФ.
В компании отметили, что крупные проекты по строительству частных сетей LTE реализованы и на Урале. В частности, оператор построил Private LTE для ММК на базе российских технологий.
