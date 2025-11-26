Тюменские спасатели получили новую технику для борьбы с огнем
Тюменские спасатели получили новую технику
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Четыре современные пожарные автоцистерны на базе автомобилей «КАМАЗ» и «Урал» позд Главного управления МЧС России по Тюменской области. Об этом сообщил официальный telegram-канал ведомства.
«Новая техника отправится в пожарно-спасательные отряды нашего региона — улучшение технического арсенала повысит оперативность реагирования на происшествия и внесет вклад в обеспечение безопасности населения региона», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС России по Тюменской области.
Ранее URA.RU сообщало о том, как министр МЧС Александр Куренков помог Тюмени получить 42 единицы спасательной техники в преддверии пожароопасного сезона. Благодарность министру выражал губернатор Моор.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!