Разгром «Барсы» и поражение «Сити»: сенсации первого игрового дня 5 тура Лиги чемпионов

«Челси» разгромил «Барселону» со счетом 3:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов Фото: IMAGO/Paul Terry / www.imago-images.de / Global Look Press

В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 произошло немало сенсационных результатов. «Челси» устроил погром «Барселоне», «Манчестер Сити» неожиданно уступил дома, а российский голкипер Никита Хайкин совершил 12 сейвов. 25 ноября состоялись девять встреч первого игрового дня, которые перекроили турнирную таблицу и определили новых фаворитов на выход в плей-офф — подробнее в материале URA.RU.

Обзор матчей первого игрового дня пятого тура Лиги чемпионов 2025/26

«Челси» разгромил «Барселону»

Центральный матч вторника на «Стэмфорд Бридж» завершился уверенной победой лондонцев со счетом 3:0. «Челси» контролировал игру с первых минут, хотя дважды их голы отменяли — сначала из-за игры рукой Уэсли Фофана, затем из-за офсайда у Энцо Фернандеса.

Счет открылся благодаря автоголу защитника «Барселоны» Жюлю Кунде на 27-й минуте после розыгрыша углового и двойного рикошета. Положение гостей усугубилось перед перерывом, когда Рональд Араухо получил вторую желтую карточку за грубый фол на Марке Кукурелье и был удален с поля.

Продолжение после рекламы

Во втором тайме 18-летний бразилец Эстевао устроил индивидуальное шоу, обыграв защитников «Барсы» и пробив под перекладину — 2:0. На 73-й минуте Лиам Делап замкнул передачу Фернандеса в пустые ворота, установив окончательный счет. «Челси» с 10 очками поднялся на пятое место, «Барселона» с семью опустилась на 15-ю позицию.

Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне Фото: Alexander Canillas / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Манчестер Сити» впервые проиграл: «Байер» наказал за ротацию

Юбилейный 100-й матч Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов в качестве главного тренера «Манчестер Сити» обернулся неожиданным поражением 0:2 от «Байера». Испанец провел масштабную ротацию, оставив на скамейке Эрлинга Холанда, Джанлуиджи Доннарумму, Рубена Диаша и других лидеров.

Немецкий клуб воспользовался ослабленным составом хозяев. На 23-й минуте Алехандро Гримальдо после быстрой контратаки точно пробил из штрафной в дальний угол ворот Ника Поупа. Во втором тайме Патрик Шик головой удвоил преимущество.

Выпуск Холанда на 65-й минуте не помог «Сити» изменить ход матча — польский вратарь «Байера» Марк Флеккен совершил девять сейвов и предотвратил 2,18 ожидаемых гола. Это первое домашнее поражение «горожан» на групповом этапе Лиги чемпионов с сентября 2018 года. «Манчестер Сити» с 10 очками остается в топ-8, «Байер» набрал восемь баллов и закрепился в зоне плей-офф.

«Буде-Глимт» против «Ювентуса»

Самый драматичный матч дня развернулся за полярным кругом в Норвегии. «Буде-Глимт» с российским голкипером Никитой Хайкиным принимал «Ювентус» в решающей для себя игре. Норвежцы открыли счет благодаря Уле Дидрику Бломбергу после фирменного стандарта.

Однако во втором тайме «бьянконери» переломили ход встречи: Лоис Опенда на 48-й минуте сравнял счет, а Уэстон Маккенни на 59-й вывел туринцев вперед. Когда казалось, что игра решена, Сондре Фет на 87-й минуте реализовал пенальти и вернул интригу.

В компенсированное время Кенан Йылдыз прошел по флангу, и Джонатан Дэвид на добивании принес «Ювентусу» победу 3:2. Это первый выигрыш «старой синьоры» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов под руководством Лучано Спаллетти. Несмотря на поражение, Хайкин провел выдающийся матч, предотвратив более одного гола и совершив 12 сейвов — лучший показатель тура.

«Боруссия» разнесла «Вильярреал»

Дортмундская «Боруссия» устроила разгром испанскому «Вильярреалу» со счетом 4:0. Матч переломился в конце первого тайма, когда Серу Гирасси открыл счет головой после навеса с углового. Незадолго до этого арбитр отклонил протесты гостей о возможной игре рукой Вальдемара Антона.

Продолжение после рекламы

Во втором тайме «желтая субмарина» развалилась после удаления капитана Хуана Фойта, который на 53-й минуте сыграл рукой в собственной штрафной, отбив мяч, летевший в ворота. Гирасси с пенальти оформил дубль (правда, со второй попытки после отскока от голкипера), а через четыре минуты Карим Адейеми сделал счет крупным.

На 90-й минуте Даниэль Свенссон, отдавший результативную передачу на первый гол, и сам отличился. Примечательно, что «Боруссия» могла забить еще больше — Фабио Силва не реализовал второй пенальти в матче. «Шмели» с 10 очками идут в топ-8, у «Вильярреала» всего одно очко после пяти туров.

«Марсель» против «Ньюкасла»

36-летний Пьер-Эмерик Обамеянг в одиночку перевернул игру на «Велодроме». «Ньюкасл» начал матч отлично: на шестой минуте Харви Барнс с добивания открыл счет, и это был уже его четвертый гол за три последних игры.

Французский клуб владел преимуществом, но реализовать его смог только после перерыва. Габонский ветеран на 46-й минуте воспользовался грубейшей ошибкой вратаря Ника Поупа, который зачем-то выскочил далеко из ворот, и сравнял счет. Спустя всего четыре минуты Обамеянг после прострела Джонатана Веа оформил дубль и стал самым возрастным футболистом (36 лет и 5 месяцев), сделавшим это в Лиге чемпионов за французский клуб.

Это первая победа «Марселя» над английским клубом за полтора десятилетия. Провансальцы набрали шесть очков и продолжают борьбу за плей-офф, у «Ньюкасла» девять баллов и более комфортное положение.

«Наполи» дожал «Карабах»

«Наполи» обыграл азербайджанский «Карабах» со счетом 2:0 в матче 5-го тура Лиги чемпионов Фото: Ciro Fusco / Keystone Press Agency / Global Look Press

Польский вратарь азербайджанского клуба Матеуш Кохальски показал феноменальную игру, но этого оказалось недостаточно. В первом тайме он отменил гол, который мог стать самым красивым в туре — боковые «ножницы» Давида Нереса в противоход вратарю.

Во втором тайме Кохальски парировал пенальти Расмуса Хёйлунда, а затем отбил срезку собственного защитника с пары метров. Однако на 65-й минуте мяч отскочил на голову Скотта Мактоминея, и шотландец с добивания открыл счет.

Спустя семь минут Мактоминей ударил через себя (прямо как в недавнем матче за сборную против Дании), и после рикошета от Марко Янковича мяч влетел в сетку — 2:0. Это уже второй гол подряд итальянского клуба с автоголом. «Наполи» и «Карабах» теперь идут рядом в таблице с семью очками, но у азербайджанцев лучшая разница мячей.

Моуринью дождался первой победы: «Бенфика» обыграла безнадежный «Аякс»

В матче главных аутсайдеров турнира победу одержала «Бенфика» со счетом 2:0. Жозе Моуринью наконец-то получил первые три очка в Лиге чемпионов с четвертой попытки. Открыл счет защитник Самуэль Даль на шестой минуте после углового, хотя сам «стандарт» был назначен ошибочно — португальцы заработали его после прострела Леандро Баррейро, принявшего передачу в офсайде.

Продолжение после рекламы

«Аякс» пытался отыграться, но создал немного. В конце матча Баррейро оформил второй гол и поставил точку в игре. Для Моуринью это восьмая победа над «Аяксом» без единого поражения за всю тренерскую карьеру. Амстердамцы остаются единственной командой с нулем очков и разницей мячей 1:16.

«Юнион» шокировал «Галатасарай»: бельгийский комплекс турок

Бельгийский «Юнион» сенсационно победил в Стамбуле со счетом 1:0. Турецкий гранд с Илкаем Гюндоганом, Лероем Сане и Мауро Икарди в составе владел мячом 66% игрового времени, но единственный гол забили гости.

На 57-й минуте Промис Дэвид откликнулся на прострел Адема Зоргана и принес бельгийцам три очка. «Галатасарай» заканчивал матч вдесятером — 18-летний Арда Уньяй получил две желтые карточки за девять минут в конце игры. Это первое поражение стамбульцев дома в этом сезоне. Интересно, что «Галатасарай» не может обыграть бельгийские клубы уже девять матчей подряд, хотя недавно побеждал «Ливерпуль».

«Славия» и «Атлетик» не выявили сильнейшего

Единственная нулевая ничья тура состоялась в Праге. «Атлетик» выглядел активнее и создал четыре острых момента против одного у «Славии», но реализации не последовало. Испанцы чаще били по воротам (12:8), но пробить голкипера Йиндржиха Станека не смогли.

Матч прошел в снежную погоду, что добавило зрелищности, но не голов. Обе команды остаются в зоне риска: у «Атлетика» четыре очка, у «Славии» три. Для испанских клубов это был провальный день: 0:3 «Барселоны», 0:4 «Вильярреала» и эта ничья — ни одного забитого мяча на три команды.

Расписание второго игрового дня пятого тура Лиги чемпионов 26 ноября

Матчи второго игрового дня пятого тура Лиги чемпионов сезона 25/26 пройдут 26 ноября 2025 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сегодня вечером состоятся оставшиеся девять матчей пятого тура. В центре внимания — противостояние лидеров «Арсенал» — «Бавария» (оба с 12 очками), а также матчи «ПСЖ» — «Тоттенхэм» и «Атлетико» — «Интер».

Ранние матчи (20:45 МСК):

«Пафос» — «Монако»

«Копенгаген» — «Кайрат»

Основные матчи (23:00 МСК):