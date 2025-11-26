Тюменка хотела вернуть украденные деньги, но не сдержалась и похитила в 40 раз больше

Тюменка решила потратить чужие деньги, не думая о последствиях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жительница Тюмени нашла чужую банковскую карту и захотела вернуть ее. Для этого она потратила почти 900 рублей в магазинах в надежде, что владелец увидит транзакции и придет туда. Однако не дождавшись хозяина денег женщина спустила на покупки больше 35 000. Информация содержится в судебном акте по делу.

«Тюменка нашла банковскую карту, лежащую на земле. Она хотела сдать ее в банк, но там принимать и блокировать „пластик“ отказались. Тогда женщина решила потратить немного денег — порядка 900 рублей, в надежде что хозяин карты увидит транзакции и придет в магазины, где она вернет ее ему. Но владельца она так и не дождалась», — говорится в деле.

По заверениям тюменки она ждала у магазинов почти целый день, но никто не объявился. Тогда она начала тратить деньги с карты дальше. В итоге добычей женщины стали продукты, лекарства и витамины для собаки, обувь, и другие вещи. Все это на общую сумму в более чем 35 000 рублей.

Продолжение после рекламы

Как рассказывала сама обвиняемая, она не понимала, что совершает преступление. Хоть ей и было ясно, что она тратит чужие деньги, о будущих последствиях тюменка не думала.