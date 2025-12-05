Топ-менеджеры федеральной компании стали волонтерами

Координатор волонтерского движения «Ближе Близкого» Алена Вериго на «Играх храбрых» Фото: «Фианит-Ломбард»

Если раньше некоммерческие организации «стучались» к бизнесу, то сейчас бизнес сам приходит к НКО с желанием помочь. Компании больше не воспринимают благотворительность как траты. Теперь это скорее инвестиции в человеческий капитал. О том, почему предприниматели из самых разных сфер все больше вовлекаются в благотворительность, URA.RU в честь Дня волонтера рассказала координатор волонтерского движения «Ближе Близкого» Алена Вериго.

По словам координатора движения, идея помогать другим витала в компании давно, большая часть сотрудников и так регулярно участвовала в различных акциях Фото: «Фианит-ломбард»

— Буквально осенью «Фианит-ломбард» первой из компаний в своей сфере запустил волонтерское движение — «Ближе Близкого». Если я правильно понимаю, оно родилось из «Игр храбрых» — спортивного мероприятия фонда «Искорка» для детей, которые справились с онкологией?

— Вы правы, но лишь отчасти. «Игры храбрых» стали не рождением, а боевым крещением нашего движения. Его истоки — глубже. Идея системной помощи витала в воздухе давно, ведь большая часть сотрудников компании «Фианит-Ломбард» и так по зову сердца годами помогала другим: кто-то — детским домам, кто-то — приютам для животных. Многие сотрудники — регулярные доноры крови. Мы видели эту искреннюю доброту в наших коллегах и понимали, что компания должна не мешать ей, а стать для нее опорой.В начале сентября инициативная группа из наших сотрудников начала прицельно работать над тем, чтобы объединить неравнодушных членов команды в волонтерское движение. «Игры храбрых» с фондом «Искорка» стали для нас идеальным, очень эмоциональным стартом. Все сложилось воедино: наша философия, энергия команды и реальная помощь там, где она нужна. Организаторы по итогам отметили, что волонтерские манишки надели не студенты, а топ-менеджеры и специалисты — их профессионализм чувствовался во всем: задачи схватывали на лету.

— Сколько сотрудников сейчас являются волонтерами, и вообще что благотворительные проекты дают компаниям? Есть какие-то косвенные выгоды?

«Игры храбрых» - спортивное мероприятие фонда «Искорка», которое поддерживает «Фианит-ломбард» Фото: «Фианит-ломбард»

— Сейчас в активном ядре движения — всего десяток человек, но в разы больше желающих, и число участников растет с каждым проектом. Что касается выгод для бизнеса, то мы сознательно уходим от мысли измерять добро в финансовых показателях. Главная выгода — это внутренняя трансформация. Мы видим, как после волонтерских акций сотрудники становятся более сплоченными, осознанными, с горящими глазами. Это напрямую влияет на климат в коллективе, на лояльность и даже на качество обслуживания клиентов, потому что к людям приходит более глубокое понимание ответственности и эмпатии.

Кстати, мы видим возможность подключать клиентов ломбарда к добровольческой деятельности: вовремя предложить помощь тем из них, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и открыть возможность стать волонтерами для тех, кто хочет творить добро вместе с нами. Так сотрудники компании будут еще внимательнее к клиентам.

— Помимо «Игр храбрых» и экологической акции «Разделяйка», чем еще занимается или планирует заниматься волонтерское движение «Ближе Близкого»?

— Мы сразу решили, что направления деятельности не будут узконаправленными и специализированными. Их перечень формируется исходя из предпочтений самих сотрудников (что отзывается в сердце, где они считают свой вклад наиболее полезным), из предложений государственных и общественных институтов, а также из принципов безопасности, подготовленности наших волонтеров. Уже есть инициативные группы по трем ключевым направлениям: социальная помощь особым группам населения, в том числе детям, поддержка экологических акций и забота о животных. Параллельно мы открыты для партнерства с проверенными фондами, как это было с «Искоркой».

Еще одна акция компании - «Разделяйка» - посвящена раздельному сбору мусора Фото: «Фианит-ломбард»

Что касается регионов, то это наш ключевой фокус развития. «Фианит-Ломбард» представлен в 11 регионах, и мы уже получаем запросы от коллег из Екатеринбурга, Тюмени, Санкт-Петербурга, которые говорят: «Мы хотим так же!». Задача сейчас — не навязать единый шаблон сверху, а создать гибкую инфраструктуру, методологию и поддержку, чтобы в каждом регионе движение могло вырасти вокруг своих, локальных потребностей и лидеров. План — в ближайшие месяцы запустить пилотные проекты в 3-4 регионах и тиражировать успешные практики.— Можно ли подключиться к вашему движению людям «со стороны»?— Пока на старте движение является корпоративным, его костяк и организационный ресурс — это наши сотрудники. Это необходимо, чтобы обеспечить устойчивость, управляемость и глубину вовлечения.

Однако понимаем, что добровольчество может укреплять семьи: это шанс стать ближе со своими близкими, разделяя с ними добрые дела и вовлекая их в волонтерскую деятельность. Также я уже рассказала о возможности привлечения клиентов. Мы абсолютно открыты для партнерства «со стороны» в формате совместных проектов с НКО и другими бизнесами. Если есть идея общего дела, которое совпадает с философией «Ближе близкого», мы открыты для обсуждения.

— В последнее время бизнесы все активнее включаются в благотворительные проекты, в том числе малые бизнесы или бизнесы из сфер, для которых раньше это было вообще нетипично, — и вы яркий тому пример. Как вы считаете, с чем связан тренд? И как он будет развиваться дальше?

— Тренд связан с глубокой эволюцией сознания — и чиновников, и предпринимателей, и сотрудников компаний. Бизнес сегодня — это не просто экономическая единица, это часть общества. Люди, особенно молодое поколение, хотят не только зарабатывать в компании, но и разделять ее ценности, видеть в ней силу для позитивных изменений, в первую очередь в себе. Это уже даже не тренд, а уровень осознанности общества.Думаю, он продолжит развиваться. Место разовых акций уже занимают системные программы, интегрированные в ДНК компании, где фокус сместится с «отчетности» на реальное, измеримое социальное воздействие. Бизнес будет все чаще выступать не как спонсор, а как партнер, предлагая тем, кому это необходимо, не просто финансовую поддержку, а компетенции специалистов, искренне стремящихся помочь.

Успешные практики в «Фианит-Ломбард» намерены тиражировать на другие регионы Фото: «Фианит-ломбард»

— Что нужно для того, чтобы вовлечь в благотворительность еще больше компаний? Есть ли какие-то «камни преткновения», которые мешают этому процессу?

— Привлекать к благотворительности и рекламировать волонтерство — не лучшая затея. Каждый коллектив на определенном этапе своего развития сам определяет, готов ли он делать добрые дела: руководитель увидит это по личным инициативам помощи, которые будут исходить от отдельных сотрудников или целых отделов. Одни скинулись на операцию бездомному псу, другой привез в детский дом канцтовары, третий помогает пожилому соседу.

Наверное, сложно сказать за всех, но допускаю, что один из крупных «камней преткновения» — это страх начать новое, неизвестность. Вдруг бюрократия, вдруг ошибемся, вдруг никто не пойдет, вдруг, наоборот, все пойдут, и тогда выполнять основную работу будет некому? Плюс вопросы дополнительных расходов, обособленного штата для управления движением, нового бизнес-процесса в устоявшейся системе.Не хочется давать прямых советов. У каждого свой путь. Но на мой взгляд, «перевалить» эти камни помогут две вещи. Во-первых, личный пример и вовлеченность первого лица: когда руководитель не только подписывает приказ, а сам выходит на субботник или участвует в акции. У нас гендиректор на «Играх храбрых» столы носил, самовар чинил, яблоки резал, и все к нему обращались, как на бейдже написано: «Стас». Это снимает большую часть барьеров и скепсиса внутри команды.

