Челябинское «Южуралзолото» выпустит бонды в рамках программы на 60 миллиардов

Национализированный челябинский холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) выпустит облигации в рамках программы на 60 млрд рублей. Как следует из сообщения пресс-службы Мосбиржи, выпуск компания зарегистрировалана площадке.

«Председатель правления ПАО „Московская биржа“ принял следующие решения: зарегистрировать проспект биржевых облигаций. Наименование эмитента: ПАО „ЮГК“, основание принятия решения: заявление», — отметили сотрудники биржи на сайте.

Программа, в рамках которой состоится выпуск бондов, заработала в августе 2022 года. Срок погашения облигаций тогда был заявлен через 14 лет 11 месяцев. Бумаги будут процентными и неконвертируемыми. Размещение — по открытой подписке. Объем выпуска пока не разглашается.

В октябре ЮГК взяло в долг на фондовом рынке на два года 40 млн долларов под 9% годовых. В обращении остался еще один выпуск на 200 млн долларов. Его погашение запланировано на февраль 2027 года.