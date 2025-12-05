Челябинск наградили за лучшие условия для развития детей
Челябинск много лет реализует программы развития детей (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Челябинск награжден дипломом Всероссийского конкурса «Города для детей 2025» в номинации «Муниципальные образования — многолетние успешные лидеры». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Челябинск на протяжении нескольких лет стабильно демонстрирует выдающиеся результаты в реализации проектов поддержки детей и семей с детьми. Это подтвердил диплом Всероссийского конкурса „Города для детей 2025“», — рассказали в пресс-службе городской мэрии.
Всероссийский конкурс «Города для детей» на протяжении 16 лет объединяет городские округа, муниципальные районы, а также городские и сельские поселения, ориентируясь на создание благоприятных условий для развития и воспитания детей. В рамках конкурса главе Челябинска Алексею Лошкину вручено благодарственное письмо Совета Федерации Федерального Собрания РФ за значительный вклад в развитие системы местного самоуправления.
Как уточнила первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председателем оргкомитета конкурса Галина Карелова, среда для роста и развития детей должна быть безопасной, удобной, экологичной и дружелюбной. И в рамках конкурса выявляются лучшие практики городов, где лучше всего чувствуется забота о человеке.
«Такими должны стать города и поселки. Это — главная задача муниципалитетов, решение которой требует профессионализма, креативности и большой человеческой заинтересованности», — добавила она.
