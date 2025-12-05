В Челябинске федеральный застройщик начал строить первый ЖК

Сдать первую очередь планируется в 2028 году Фото: компания Брусника

Федеральный девелопер Брусника начал строить жилой комплекс комфорт-класса в Челябинске. Свой первый в городе проект компания возведет на границе лесного массива на въезде в город Эльтаун. Общая площадь застройки — более 60 тысяч квадратных метров. Сдать первую очередь планируется в 2028, вторую — в 2029 году. Об особенностях застройки на презентации проекта рассказал директор «Брусники» по Челябинску и Перми Дмитрий Ступин.

«Нам очень хорошо знаком Челябинск. Мы уверены в том, что тут мы точно найдем покупателей, разделяющих нашу концепцию. Ведь проект Брусники в Эльтауне будет завораживать не давящей, а сомасштабной человеку разнообразной архитектурой. Квартал плотно связан с природой: западная граница участка сформирована лесом: вид на него будет открываться из большинства квартир», — отметил Дмитрий Ступин.

Проект Брусники в Эльтауне — комплексная застройка, состоящая из домов высотой не более восьми этажей. Всего в квартале построят 14 урбан-блоков и урбан-вилл. В урбан-виллах будет от четырех до шести квартир на этаже площадью от 72,7 до 93,6 квадратных метров. Там будут увеличенные террасы и балконы. В проекте большой выбор планировок от компактных студий до просторных квартир для большой семьи. Есть особенные планировки — с террасами и отдельным входом.

Всего в квартале построят 14 урбан-блоков и урбан-вилл Фото: компания Брусника

Первые этажи домов в жилом комплексе спроектированы как гостиные. Здесь стоят кресла, диваны, растения, на стенах — картины и зеркала. В такой обстановке удобно подождать такси, встретить курьера, поговорить с соседом, почитать или поработать.

Первые этажи домов в жилом комплексе спроектированы как гостиные Фото: компания Брусника

Также в ЖК проектом предусмотрены подземные парковки, кладовые и колясочные. На первых этажах домов разместят коммерческую недвижимость, предназначенную под кофейни, магазины и рестораны. Стоимость квадратного метра в новом ЖК начинается от 140 тысяч рублей за квадратный метр. Что немаловажно и очень удобно — у Брусники будет собственная управляющая компания.

На подземную парковку удобно будет спуститься на лифте Фото: компания Брусника

«Брусника как компания очень совпадает с нами по ценностям. Это всегда внимание к деталям, эстетика. И для себя я вижу новую струю, новые идеи. Я знаком с концепцией застройщика, и во мне все это очень откликается», — отметил диретор Эльтаун Девелопмент Андрей Курбацких.

Большое количество зелени — отличительный почерк Брусники. Во дворах, которые всегда свободны от машин, зелень занимает около 70% площади. Здесь есть место как детским и спортивным площадкам, так и зонам для спокойного отдыха. Всё оборудование выполнено из дерева: это экологичный материал, который не нагревается летом и не промерзает зимой.

Отличительный признак Брусники - большое количество зелени во дворах Фото: компания Брусника

Кроме того в проекте продумана система водного менеджмента, которая избавит от луж и грязи: по всему кварталу расположатся специальные каналы — вади. Вода с площадей и дорожек будет поступать в дождевые сады, засаженные влаголюбивыми растениями. Последние играют роль природных фильтров. Корни растений очищают воду от загрязнений, после чего она уходит в почву. Удовольствие от проживания — главный для Брусники индикатор качества.