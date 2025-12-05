К челябинским водителям экстренно обратились сотрудники ГАИ

Снегопад обрушится на Челябинскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники челябинской Госавтоинспекции экстренно обратились к водителям из-за надвигающегося на регион снегопада. Находясь за рулем, необходимо быть предельно внимательными и не совершать резких маневров, отметили в пресс-службе ведомства.

«По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается усиление снегопада, что приведет к ухудшению видимости и состояния дорожного полотна. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Водителям важно быть предельно внимательными особенно вблизи пешеходных переходов, проверить исправность световых приборов и стеклоочистителей. Также важно избегать резких маневров на дороге и резких торможений. «Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в состояние повышенной готовности и готовы прийти на помощь в любую минуту», — рассказал замначальника отдела пропаганды ведомства Виталий Мордовин.

