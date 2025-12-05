Логотип РИА URA.RU
Депутат Барбашин рассказал челябинским школьникам об освобождении Крыма и операциях в Сирии. Фото

Депутат Барбашин провел урок мужества для челябинских школьников
05 декабря 2025 в 12:08
Депутат гордумы Барбашин обладает двумя орденами Мужества

Депутат гордумы Барбашин обладает двумя орденами Мужества

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО и руководитель фонда «Объединение.РФ» Артем Барбашин провел урок мужества для пятиклассников. Дважды кавалер ордена Мужества рассказал ученикам о своей службе и боевых операциях, сообщили URA.RU в пресс-службе благотворительного фонда.

«В актовом зале среднеобразовательной школы № 13 города Челябинска собрались пятиклассники, чтобы познакомиться с историей человека, посвятившего большую часть своей жизни служению Отечеству. Состоялся урок мужества, который провел руководитель фонда „Объединение.РФ“, дважды кавалер ордена Мужества Артем Барбашин», — уточнили в пресс-службе.

Ветеран поделился со школьниками подробностями своей службы, включая участие в событиях по освобождению Крыма и выполнении задач на Северном Кавказе и в Сирии. Подростков привлекли боевые награды Барбашина. Ребята рассмотрели ордена, а многие даже поделились историями о своих отцах, которые служат в зоне специальной военной операции.

Кроме того, Барбашин рассказал о работе возглавляемого им благотворительного фонда и своем участии в общественной жизни Челябинска. Он также подчеркнул важность кадетского образования для воспитания будущего поколения защитников Отечества. После официальной части урока школьники окружили ветерана, задавая ему вопросы, выражая благодарность рукопожатиями и прося сделать совместные фотографии.

В мероприятии приняли участие ученики кадетских и обычных классов

Фото: пресс-служба фонда «Объединение. РФ»

