Происшествия

ДТП

«Сломаны обе ноги»: под Челябинском пенсионер переехал школьницу

Под Челябинском 73-летний пенсионер переехал 15-летнюю школьницу
05 декабря 2025 в 12:36
Пенсионер не увидел девушку на дороге

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Челябинском 73-летний пенсионер сбил на пешеходном переходе 15-летнюю школьницу. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГАИ области.

«На втором километре автодороги „Челябинск-Аэропорт“ водитель 1952 года рождения, управлял автомобилем Hyundai IX35, по предварительным данным совершил наезд на пешехода, переходившего по пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя 15-летняя девушка получила травмы и была госпитализирована», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ области.

По данным источника в медицинской среде, у девушки зафиксированы переломы обеих ног и черепно-мозговая травма. Она находится под наблюдением врачей. С водителем работают правоохранительные органы. 

