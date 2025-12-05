«Сломаны обе ноги»: под Челябинском пенсионер переехал школьницу

Пенсионер не увидел девушку на дороге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Челябинском 73-летний пенсионер сбил на пешеходном переходе 15-летнюю школьницу. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГАИ области.

«На втором километре автодороги „Челябинск-Аэропорт“ водитель 1952 года рождения, управлял автомобилем Hyundai IX35, по предварительным данным совершил наезд на пешехода, переходившего по пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя 15-летняя девушка получила травмы и была госпитализирована», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ области.