Экс-владелец челябинского ЮГК оспорил взысканные с него в Кемерово 783 миллиона

Бывшие собственники и управленцы шахты имени Дзержинского оспорили взыскание 783 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший собственник челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константин Струков и его дочь Евгения Кузнецова оспорили взыскание с него 783,6 млн рублей за убытки шахты имени Дзержинского на Кузбассе. Как следует из материалов процесса, то же самое сделали другие солидарные должники.

«Кассационную жалобу Струкова Константина Ивановича и Кузнецовой Евгении Константиновны принять, возбудить производство по кассационной жалобе. Назначить судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции», — отмечено в постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа.

Сначала жалобу направили бывшие собственники. Затем к ним присоединились бывший конкурсный управляющий Станислав Ильин и Андрей Звягинцев. Все кассационные жалобы суд рассмотрит совместно на одном судебном заседании. Оно пройдет в Тюмени.

Продолжение после рекламы

Первоначально спор возник не из прямых налоговых недоимок. Инспекция потребовала возместить убытки, причиненные должнику — шахте имени Дзержинского — в результате действий контролирующих лиц. ФНС, выступая в интересах государства и кредиторов обанкротившейся «Шахты им. Дзержинского», утверждала, что в период конкурсного производства (с 2007 года) аффилированная с холдингом ЮГК шахта заключала договоры подряда на добычу угля с компаниями «Энергия-НК» и «МелТЭК» (также связанными с ЮГК) на экономически необоснованных, заведомо невыгодных условиях. По версии налоговиков, это привело к искусственному занижению выручки шахты и, как следствие, к недополучению средств для расчетов с кредиторами, в том числе с бюджетом.

ЮГК и «Управляющая компания ЮГК» стали государственными в июле 2025 года. Инициатором выступила Генеральная прокуратура РФ. Основанием для обращения в суд с иском о передаче акций в государственную собственность стала лоббистская деятельность Струкова. Надзорное ведомство установило, что предприниматель, используя свой статус вице-спикера областного заксобрания, создавал незаконные преференции для своего бизнеса. Эти действия были квалифицированы как злоупотребление полномочиями в целях извлечения выгоды для контролируемых им компаний, что нанесло ущерб публичным интересам. Суд удовлетворил иск, и акции перешли в собственность государства.