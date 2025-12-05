Челябинских сурикатов познакомили со снегом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В зоопарке в Челябинске для сурикатов слепили снеговиков и поставили в вольере. Естественная среда обитания зверьков — южная часть Африки, где снега никогда не бывает. Что получилось из эксперимента, в специальном видео показали сотрудники зоопарка.

«Снег, который насыпало, мы аккуратно собрали, утрамбовали в снеговиков и отправили покорять вольеры сурикатов. Если вы когда-нибудь задавались вопросом „А что было бы, если бы Африку посыпало снежком?“, то тогда это видео для вас», — сообщила пресс-служба челябинского зоопарка в telegram-канале.

Сначала сурикатам показали снеговиков через стекло, и звери сразу проявили интерес к ним. Потом в вольер занесли целый ящик снега, в середине которого стоял снеговик. Пять сурикатов начали действовать быстро — все проверили, попробовали на вкус и попытались лапами дотянуться до снежной фигуры. В первую очередь смахнули с лица снеговика морковку и три перышка, символизирующих волосы.

Потом попытались, как в песке, сделать ямки. Но лапам было явно прохладно. Со слов сотрудников зоопарка, сурикатам было непривычно и холодно, но очень интересно.