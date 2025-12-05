Побег из «Ревизорро» и «предательство» России: скандальной Елене Летучей — 47

Елена Летучая (в замужестве — Летучая-Анашенкова) — российский тележурналист, телеведущая и телепродюсер Фото: Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»

Елена Летучая — одна из самых противоречивых фигур российского телевидения. Жесткая «ревизорша», безжалостно разносившая рестораны и отели по всей стране, за кадром оказалась не менее скандальной личностью. Два развода, обвинения в том, что увела мужчину из семьи, конфликты с коллегами, странная история с американской визой и постоянные разборки с продюсерами — биография 47-летней телезвезды читается, как сценарий сериала. Подробнее о пути, личной жизни и становлении телеведущей — в материале URA.RU.

Побег из финансов: начало пути Елены Летучей

Елена Александровна Летучая появилась на свет 5 декабря 1978 года в Ярославле. Ее родители Александр и Людмила Летучие были обычными инженерами-строителями, далекими от мира телевидения и гламура. В восемь лет девочку вместе с семьей отправили в сибирскую глубинку — город Тында, куда родителей командировали на строительство Байкало-Амурской магистрали. Там она занималась танцами, фигурным катанием и рисованием в художественной школе, окончив обычную школу в 1997 году.

Никаких признаков будущей телезвезды в юной Елене не просматривалось. После школы она поступила в Благовещенский финансово-экономический колледж по специальности «Финансы предприятий», который окончила в 1999-м. Следующие девять лет стали для нее временем серых офисных будней: четыре года она трудилась финансистом в «Газпром Газэнергосеть», затем пять лет — в дирекции по обслуживанию пассажиров Северной железной дороги РЖД. Параллельно в 2005 году заочно получила второе высшее образование в Российском государственном открытом техническом университете путей сообщения по специальности «Экономика».

Продолжение после рекламы

Но работа финансиста не приносила удовлетворения. Накануне 30-летия Летучая решилась на радикальный шаг — бросила стабильную корпоративную должность и в 2008 году поступила в Школу телевидения «Останкино» по специальности «телерадиоведущая». Два года учебы она совмещала с работой редактором на ВГТРК и съемками сюжетов для телеканала «Столица». Выпускной проект был посвящен донорам крови — первое журналистское расследование, наметившее будущий путь.

«Ревизорро»: как Летучая стала звездой

В феврале 2014 года Елена стала ведущей и продюсером программы «Ревизорро» на канале «Пятница!» Фото: Любимов Андрей / Агентство «Москва»

В 2010 году Летучая начала карабкаться вверх по карьерной лестнице телевидения. Она работала редактором специальных проектов на Первом канале, готовила выпуски «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». Затем перешла на кабельные каналы, где продюсировала документальные фильмы о сериалах «Кухня» и «Корабль», шоу «Каникулы в Мексике» и проект «Смешные люди».

Судьбоносная встреча произошла в 2014 году, когда продюсеры канала «Пятница!» искали ведущую для нового проекта «Ревизорро». Николай Картозия, гендиректор канала, позже признавался, что в Летучей он разглядел уникальное сочетание — внешность диснеевской Русалочки и стальной характер Зои Космодемьянской. С февраля 2014-го блондинка в белоснежных перчатках начала наводить ужас на владельцев ресторанов и отелей по всей России.

Интересная деталь: в первых выпусках Летучая старательно избегала произносить название программы в кадре. Причина была проста — она картавила и не могла выговорить три буквы «р» в слове «Ревизорро». Только после усиленных занятий с логопедом дефект речи удалось победить.

Проект взорвал рейтинги. Зрители с восторгом наблюдали, как хрупкая девушка безжалостно разносит антисанитарию, обман и хамство. Гонорар Летучей взлетел. Много позже создатели шоу раскрыли цену успеха: в раскрутку имени и образа «холодной стервы» канал вложил около двух миллионов долларов.

В 2016 году пришло признание — программе «Ревизорро» присудили две премии ТЭФИ в номинациях «Журналистское расследование» и «Вечернее ток-шоу». Казалось, карьера идет по восходящей. Но именно в этот момент начались проблемы.

Разлучница или жертва обстоятельств: личная жизнь Елены Летучей

Елена Летучая почти десять лет замужем за Юрием Анашенковым Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»

Параллельно с карьерным взлетом в личной жизни Летучей разворачивалась настоящая мелодрама. В 2014 году она познакомилась с Юрием Анашенковым — бывшим полицейским, адвокатом и директором коллекторского агентства. У 38-летнего мужчины на тот момент был гражданский брак с искусствоведкой Асмик Вайе Рейтор, от которой он воспитывал сына Никиту. Также у Анашенкова был старший сын от предыдущих отношений.

Продолжение после рекламы

Роман вспыхнул стремительно. Охранное агентство Юрия сотрудничало с программой «Ревизорро», что и свело их вместе. 14 февраля 2016 года Летучая объявила о помолвке. К тому моменту Анашенков уже полтора года жил с новой избранницей, хотя официально с Асмик не расставался. Злые языки поговаривали, что именно телеведущая разрушила семью бизнесмена.

Скандал разгорелся нешуточный. Асмик Вайе Рейтор обивала пороги телестудий, рассказывая, как Летучая увела отца ее ребенка. Особенно громким был конфликт из-за алиментов: бывшая гражданская жена утверждала, что Анашенков платит на сына всего 13 тысяч рублей, хотя зарабатывает несравнимо больше. По ее словам, бизнесмен специально занизил официальный доход до 50 тысяч рублей.

Летучая категорически отвергала обвинения в разлучничестве. В интервью изданию «СтарХит» в 2020 году она заявила, что на момент их знакомства Анашенков уже расстался с Асмик, а все претензии — лишь шантаж и попытки выбить больше денег. Впрочем, эти объяснения мало кого убедили. Даже алименты за Юрия какое-то время платила сама Елена.

Свадьба состоялась в августе 2016-го на греческом острове Санторини. Общих детей у пары так и не появилось, хотя Летучая неоднократно говорила, что они с мужем работают над этим вопросом. На тему материнства она всегда реагировала резко, считая подобные расспросы верхом бестактности.

Бегство из «Ревизорро»: когда тело не выдержало

В марте 2016 года, на пике популярности, Летучая неожиданно объявила об уходе из «Ревизорро». Официально она ссылалась на проблемы со здоровьем: три года жесткого графика, по пять-шесть перелетов в неделю, хронический недосып и постоянный стресс привели к тому, что организм начал разваливаться. Волосы выпадали клоками, внутренние органы давали сбои. Врачи категорически запретили продолжать работу в таком режиме.

Но за кадром ситуация выглядела сложнее. Летучая жаловалась, что руководство канала скрывало от нее важную информацию. Когда она попросила передышку, продюсеры пообещали найти соведущих, которые возьмут на себя основную нагрузку. Вместо этого ее место заняла Ольга Романовская, и Елена узнала об этом едва ли не последней.

Еще одна причина — информация о съемках постоянно «сливалась». Заведения заранее знали о визите «ревизорши» и успевали подготовиться, что превращало всю затею в фарс. К тому же владельцы проверенных ресторанов регулярно присылали угрозы, и Летучая опасалась за свою безопасность. Инцидент в Салехарде в 2015 году, когда ей пришлось босиком убегать от разъяренной толпы, а оператора жестоко избили, стал последней каплей.

Продолжение после рекламы

Впрочем, в октябре 2016-го Летучая вернулась в программу, чтобы снять специальный московский сезон. Но отношения с каналом уже были испорчены окончательно.

Кроме того, ведущую не устраивало то, что руководство канала совершенно не заботилось о ее безопасности. По ее словам, охрану после работы в «Ревизорро» ей был вынужден нанимать муж.

Война Летучей со всеми: когда конфликт становится нормой

Весной 2017 года начала вести программу «Школа Ревизорро» Фото: Роман Наумов © URA.RU

После окончательного ухода из «Ревизорро» весной 2017 года Елена Летучая не удержалась от публичных разборок. В 2018-м она дала интервью на канале Дмитрия Левицкого, где жестко раскритиковала своих преемниц. О Романовской сказала, что вообще не считает ее ведущей, а Настасью Самбурскую назвала актрисой, которая просто играет, а не ведет. Также Летучая заявила, что новые ведущие убили ее шоу, и рейтинги упали.

Самбурская ответила еще жестче. В своем блоге она написала пост про «одну телеведущую», которую выгнали с должности из-за мерзкого характера. По словам актрисы, Летучая не выполняла продюсерских функций, присваивала заслуги команды и вела себя крайне высокомерно. Настасья предупредила бывшую коллегу, что мир телевидения узок, и новые подробности будут всплывать все чаще.

Не осталась в стороне и Романовская, которая назвала Летучую немолодой, злой и завистливой. Сама виновница скандала особо не распространялась, лишь заметив, что лично с Самбурской незнакома, а ее выпады — попытка поднять рейтинги канала.

После ухода из «Ревизорро» Елена Летучая активно развивала собственный бренд. У нее появилась личная команда: стилист, ассистентка, коммерческий директор и менеджер, которые работали над ее имиджем и проектами. Телеведущая запустила интернет-магазин, капсульную коллекцию одежды и вела переговоры о новых телепроектах, для чего требовался штат сотрудников.

В 2019 году появились слухи, что бывшие сотрудники Летучей массово покинули ее из-за несносного характера и задержек зарплаты. Коммерческий директор, менеджер, стилист и ассистентка ушли практически одновременно. Телеведущая от комментариев уклонилась, заявив, что вся команда укомплектована.

Telegram-канал «Антиглянец» опубликовал жалобы бывших членов команды. Согласно их словам, стилиста Летучая «послала и опозорила в соцсетях», узнав, что он работает с Ольгой Орловой и Бузовой. Ассистентка не выдержала штрафов и скандалов. Менеджера при сдаче дел оштрафовали на большую часть зарплаты. «Молчать уже не можем — пусть все узнают истинное лицо „королевы чистоты“», — цитировал канал сотрудников.

Продолжение после рекламы

После провала на СТС и череды скандалов Летучая решила диверсифицировать карьеру. В августе 2021 года она устроилась преподавателем и художественным руководителем в Высшую школу телевидения «Останкино», где начала обучать студентов основам телевизионной журналистики и ведения программ, передавая свой опыт работы в «Ревизорро» и на федеральных каналах.

Еще один громкий скандал случился в 2021 году. Актриса Ольга Спиркина, возглавляющая медиа-школу «Останкино ТВ», подала на Летучую в суд за распространение ложных сведений. Елена обвинила Спиркину в том, что та незаконно использует чужой бренд, обманывает абитуриентов и нарушает педагогическую этику. Иск предусматривал компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Поводом для иска стал видеоролик, в котором Летучая, действуя в интересах Высшей школы «Останкино», утверждала, что Спиркина незаконно использует слова «Останкино», «телевидение» и «радио» в названии своей школы. «С чего они решили, что имеют исключительные права на эти слова? Терпеть угрозы и слушать, как меня поливают грязью, больше не буду», — заявила Спиркина изданию «Собеседник». Адвокат актрисы инициировал доследственную проверку по факту клеветы.

Осенью того же года грянул очередной скандал — уже со студентами Высшей школы телевидения «Останкино», где Летучая преподавала и числилась художественным руководителем. Шестерых учащихся отчислили за то, что они лайкнули в соцсетях комментарий с критикой школы. Занятия постоянно отменяли, а студенты платили по 22 тысячи рублей в месяц. Когда девушки попытались выяснить причину отчисления, им сказали, что учредитель велел гнать их в шею.

«Летучий отряд» и провал на Первом канале

В 2016 году программе «Ревизорро» с Еленой Летучей присудили две премии ТЭФИ Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Громко хлопнув дверью, Летучая ушла с «Пятницы» и в октябре 2017 года расторгла договор с каналом. Следующим пристанищем стал Первый канал, где с ноября по декабрь она вела авторскую программу «Летучий отряд». Концепция осталась прежней — разоблачительная журналистика, только теперь под прицел попали школы и больницы.

Но успеха «Ревизорро» повторить не удалось. В январе 2018-го «Российская газета» со ссылкой на Первый канал сообщила, что программу приостановили. Официально — временно, но на деле навсегда. Сама Летучая объяснила уход проблемами со здоровьем: врачи диагностировали нестабильную стенокардию и категорически запретили летать по два-три раза в неделю.

Осенью 2018-го на Первом вышли два ее документальных фильма «Елена Летучая. Без мусора в голове», после чего телеведущая перебралась на СТС, где ее ждал новый провал.

Продолжение после рекламы

Скандал с Роговым: когда амбиции столкнулись

В 2022 году Летучая отказалась вести новое шоу на СТС с Роговым Фото: Дарья Попова © URA.RU

В 2022 году на СТС готовился запуск нового мейковер-шоу, которое должно было заменить программу стилиста Александра Рогова «Снимите это немедленно». Елена Летучая несколько месяцев готовилась к старту, ей подобрали соведущую Карину Нигай, все шло по плану. Но внезапно появилась новость, что Рогов возвращается на канал после неудачной попытки закрепиться на ТНТ.

Дальше началась чехарда. Соведущую Летучей убрали, на ее место встал Рогов. Затем изменился концепт программы — вместо социального проекта с психологической помощью героиням вернулись к старому формату Александра, банальной «переодевалке». Апогеем стало название шоу — «Рогов+», где Елена оказалась лишь мелким дополнением.

Летучая взорвалась. В своем блоге в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) она обвинила продюсеров в том, что они все сделали за ее спиной, даже не поставив в известность. По ее словам, в эфир она попала лишь дважды, причем ее реплики безжалостно вырезали при монтаже, которым руководил сам Рогов. После премьерного выпуска 29 мая 2022 года телеведущая покинула проект.

Рогов предпочел не раскачивать лодку, заявив в своем Телеграм-канале, что когда-нибудь расскажет эту историю, но сейчас предпочитает воздержаться от комментариев. Летучая же настаивала, что ушла из-за неуважения к ее персоне. Она подчеркнула, что если бы ей сразу сказали про Рогова, то она вообще не согласилась бы на этот проект.

Карина Нигай, бывшая соведущая, поддержала Елену, заметив, что они могли бы стать лучшим дуэтом, но все, что ни делается, к лучшему.

Скандал с американской визой: когда патриотизм под вопросом

Самый громкий скандал грянул в ноябре 2023 года. Летучая и ее супруг Юрий Анашенков с восторгом объявили в соцсетях, что им одобрили трехлетние визы в США. Пост был наполнен эмоциями и радостью, телеведущая делилась, что очень переживала из-за непростой ситуации, но все получилось.

Реакция подписчиков оказалась разгромной. Летучую обвинили в предательстве, измене родине и желании эмигрировать. Многие писали, что она будет зарабатывать в России, а тратить деньги в США и Европе, обогащая вражеские страны. Один из комментаторов заметил, что в России она телеведущая, а там будет коробки таскать.

Летучая спешно удалила пост и опубликовала новый с объяснениями. Она добавила примечание «для особо одаренных», где утверждала, что они с мужем просто любят путешествовать и рады новым возможностям, а покидать Россию не собираются. Но осадок остался. Публика восприняла этот шаг как лицемерие, особенно учитывая, что Летучая активно участвовала в партии «Новые люди», возглавляла «Гражданский экологический надзор» и даже снималась в роликах за поправки в Конституцию.

Продолжение после рекламы

Летучая сейчас: возвращение и затухание

Елена Летучая работает генеральным продюсером отдела журналистских расследований телеканала «Пятница!» Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

В октябре 2024 года Елена Летучая вернулась на канал «Пятница!», но уже не ведущей, а генеральным продюсером отдела журналистских расследований. Весной 2025-го анонсировали новый сезон «Ревизорро» с ее участием, премьера которого состоялась в июне. Попытка реанимировать былую славу выглядела отчаянной — время ушло, аудитория изменилась.

Помимо телевидения, она преподает в Высшей школе телевидения «Останкино» с августа 2021 года, ведет ютуб-канал «Летучий надзор» с провальными просмотрами и пытается развивать бизнес. В 2016 году открыла интернет-магазин «Летучий магазин», в 2018-м представила капсульную коллекцию одежды совместно с дизайнером Ольгой Якубович.

Активно занимается благотворительностью, помогает приютам для животных, участвовала в экологических акциях. С декабря 2019 года — амбассадор фонда «Подари жизнь». В ноябре 2020-го стала наставником всероссийского конкурса-проекта «ТопБЛОГ».