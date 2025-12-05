Экс-сотрудник ГАИ Челябинска, уличенный в коррупции, пытался вернуться на службу

Игорь Поздняков считал свое увольнение незаконным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший сотрудник ГАИ Челябинска Игорь Поздняков, которого сейчас судят по множественным эпизодам коррупции, пытался восстановиться на службе. Согласно базе данных Центрального райсуда Челябинска, в возращении на работу ему было отказано.

«Категория дела: дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе. Истец: Поздняков Игорь Валерьевич. Ответчики: ГУ МВД России по Челябинской области, УМВД России по Челябинску. Результат рассмотрения: отказано в удовлетворении иска», — указано в базе данных суда.

Поздняков попал под следствие в середине декабря 2024 года. Сотрудники ФСБ и ОРЧ СБ регионального ГУ МВД задержали его. В отношении мужчины возбудили несколько дел по факту коррупции. Он попал под проверку.

По данным следствия, занимая пост старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения группы технического надзора Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России, Поздняков помогал маршрутчикам проходить техосмотры. Иногда он буквально вымогал у них деньги.