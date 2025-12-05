Экс-глава челябинского облизбиркома Обертас стал советником запорожского губернатора Балицкого

Сергей Обертас вернулся на госслужбу в качестве куратора внутренней политики Запорожской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-председатель избиркома Челябинской области Сергей Обертас получил высокий пост в Запорожской области. Он назначен советником губернатора Евгения Балицкого.

«К своим обязанностям Обертас приступил 3 декабря. В новом качестве он будет отвечать за внутреннюю политику», — сообщили источники URA.RU. Связаться с Обертасом не удалось.

Обертасу 48 лет, он выходец из Магнитогорска. Изначально имея юридическое образование, в 2003 году прошел переподготовку по специальности «связи с общественностью и реклама». Работал в управлении информации и общественных связей ОАО «ММК», курируя взаимодействие с общественными объединениями и политическими движениями возглавлял избирком Магнитогорска.

