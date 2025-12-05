Логотип РИА URA.RU
Экс-глава челябинского облизбиркома Обертас стал советником запорожского губернатора Балицкого

Челябинец Сергей Обертас получил пост в правительстве Запорожской области
05 декабря 2025 в 13:00
Сергей Обертас вернулся на госслужбу в качестве куратора внутренней политики Запорожской области

Сергей Обертас вернулся на госслужбу в качестве куратора внутренней политики Запорожской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-председатель избиркома Челябинской области Сергей Обертас получил высокий пост в Запорожской области. Он назначен советником губернатора Евгения Балицкого.

«К своим обязанностям Обертас приступил 3 декабря. В новом качестве он будет отвечать за внутреннюю политику», — сообщили источники URA.RU. Связаться с Обертасом не удалось.

Обертасу 48 лет, он выходец из Магнитогорска. Изначально имея юридическое образование, в 2003 году прошел переподготовку по специальности «связи с общественностью и реклама». Работал в управлении информации и общественных связей ОАО «ММК», курируя взаимодействие с общественными объединениями и политическими движениями возглавлял избирком Магнитогорска.

Весной 2015 года был назначен заместителем руководителя администрации губернатора Челябинской области, в следующем году возглавил областную избирательную комиссию, которой руководил до 2021 года. При ротации состава комиссии, его сменил в этом качестве экс-замгубернатора по внутренней политике Евгений Голицын. С 2023 года работал на оборонном заводе «Полет», где организовал с нуля проект по разработке средств РЭБ.

