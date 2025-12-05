Москвичам повезет больше: какая погода ждет столицу и Петербург 6-7 декабря
По данным синоптиков, температура в обеих столицах в этом году на 4-5 градусов выше нормы
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
На выходных 6-7 декабря жителей Москвы и Санкт-Петербурга ждет схожая температура около нуля, но совершенно разная погода. Северную столицу накроет мокрым снегом с дождем, а Москва останется без осадков, но с пасмурным небом. Подробнее о том, почему зима обойдет стороной обе столицы и когда похолодает в других регионах, URA.RU рассказала ведущая прогностического центра «МЕТЕО» Алена Дублюк.
Какая погода ждет Москву и Петербург на выходных 6-7 декабря 2025
Несмотря на кажущееся сходство, погода в Москве и Санкт-Петербурге в выходные будет ощущаться по-разному:
«В обеих столицах ожидается около нуля градусов — либо слабоположительные, либо слабоотрицательные температуры. Показатели будут колебаться в диапазоне от -1 до +3 градусов», — сообщила метеоролог.
Однако главное различие — в осадках. Если москвичи отделаются лишь серым небом, то петербуржцам придется доставать зонты и готовиться к настоящей слякоти.
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге 7 декабря 2025: воскресенье под мокрым снегом
Северной столице в воскресенье предстоит пережить довольно неприятную погоду с обильными осадками переходного характера.
«В Санкт-Петербурге ожидаются довольно существенные осадки в воскресенье. Это будет мокрый снег с дождем, дождь, переходящий в мокрый снег, а потом наоборот, при температуре 0...+2 градуса», — предупредила Алена Дублюк.
Такая погода создаст классическую петербургскую слякоть — когда невозможно понять, что падает с неба, и приходится одновременно защищаться и от дождя, и от снега. Температура при этом будет держаться на отметках 0...+2 градуса в течение всех выходных.
Прогноз погоды в Москве 6-7 декабря 2025: серая, но сухая
Москвичам в этом плане повезет больше — осадков в столице не предвидится, хотя погода тоже не порадует. «В Москве в это же время — пасмурная, серая, неласковая погода со слабым южным, юго-восточным ветром, но температура такая же: 0...+2 градуса в течение всех выходных», — рассказала специалист центра «МЕТЕО».
Таким образом, москвичи смогут гулять без зонтов, но солнца увидеть не удастся. Слабый южный и юго-восточный ветер не принесет ни похолодания, ни улучшения погоды.
Почему такая разница: холодный воздух с севера
Причина столь разной погоды в двух столицах при одинаковой температуре кроется в движении воздушных масс.
«Такое различие продиктовано тем, что с северо-запада через Кольский полуостров спускается довольно мощная порция холодного воздуха, которая, конечно, не затронет Москву и Санкт-Петербург, но вызовет вполне существенные осадки на северо-западе Европейской территории», — объяснила метеоролог.
Холодный фронт, проходящий севернее обеих столиц, создает контраст температур, который и провоцирует осадки в Петербурге. При этом сам холод до городов не доходит.
Прогноз погоды в других регионах России 6-7 декабря 2025
Хотя Москва и Санкт-Петербург останутся в относительно теплой зоне, жителям некоторых других городов центральной России придется ощутить приближение зимы.
«Понижение температуры коснется Костромы, Нижнего Новгорода и Ярославля, но до Москвы, к сожалению, зима так и не доберется», — отметила Алена Дублюк.
Таким образом, восточнее столицы погода будет более зимней, с более низкими температурами. Однако и там серьезных морозов пока не предвидится.
Аномально теплые выходные: температура выше нормы
И Москва, и Санкт-Петербург в выходные окажутся в зоне положительной температурной аномалии: «В Москве в выходные температура на 4-5 градусов выше климатической нормы. Выше климатической нормы температура будет и в Северной столице, но основное отличие в том, что здесь пройдут осадки», — подытожила ведущая прогностического центра «МЕТЕО».
Для начала декабря такая теплая погода не является нормой. Обычно в это время температура в Москве составляет около -4...-6 градусов, а в Санкт-Петербурге -2...-4 градуса. Текущие показатели значительно выше многолетних средних значений.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.