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26 апреля 2017
Главные новости Москвы
09:25  26 апреля 2017 7

Эксперты прогнозируют падение рубля к майским праздникам

Новый рубль РФ, рубль, монеты, деньги
Рубль может сдать позиции к маюФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Доллары и евро «бьют» по рублю
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Финансовые эксперты прогнозируют ослабление рубля к иностранной валюте к майским праздникам.

По мнению члена Совета директоров компании «Финэкспертиза» Агвана Микаеляна, слабую динамику рубль будет демонстрировать в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке. При этом направление колебаний непрогнозируемы. Во вторник рубль смог укрепиться по отношению к доллару и евро, однако в ходе дневных торгов произошло курсовое снижение на фоне стабилизации цен на нефть, пишет «Российская газета».

«Если бы не осознанное желание правительства ослабить рубль, то даже и разговоров бы не было о снижении ключевой ставки на 0,5 процента, — считает Микаелян. — Тем не менее я думаю, что ослабление курса рубля к первомайским выходным будет чисто символическим».

Отметим, что сегодня, 26 апреля, курс доллара составляет 55,84 рубля, снизившись на 24 копейки по отношению к предыдущему значению, курс евро остановился на отметке 60,79 рубля, потеряв 6 копеек.

Лев Истомин
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