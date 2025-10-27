На Белгородском водохранилище объявлен режим ЧС после удара ВСУ
Уровень воды в Белгородском водохранилище снизился на один метр
На Белгородском водохранилище введен режим чрезвычайной ситуации объектового уровня. Причиной стала серия ударов со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства водных ресурсов.
«Приказом ФГБВУ „Центррегионводхоз“ введен режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ объектового уровня, утвержден план мероприятий по восстановлению объектов», — передает ТАСС. Обстрелы произошли 24 и 25 октября. Основной ущерб пришелся на донный водовыпуск и сегментные затворы плотины.
В результате повреждений уровень воды в Белгородском водохранилище снизился на один метр. Нарушена герметичность обоих сегментных затворов, обеспечивающих санитарные попуски воды ниже водохранилища. Для ликвидации последствий удара сотрудники оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам. Основное внимание уделяется засыпке подводящего канала к бетонной водосливной плотине с поврежденной стороны.
В работах задействованы десять работников учреждения и еще 20 сотрудников сторонних организаций. На месте используются пять самосвалов, два погрузчика и трактор. Все работы проходят под контролем центрального аппарата Росводресурсов.
При повторном обстреле дамбы со стороны ВСУ возможно частичное или полное разрушение плотины. Это может привести к масштабному подтоплению населенных пунктов и поставить под угрозу жизни и имущество порядка одной тысячи человек, проживающих в потенциальной зоне риска. Жителям предложено временно покинуть дома и воспользоваться пунктами временного размещения.
