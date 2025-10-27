Лавров подарил цветы главе МИД Северной Кореи Цой. Видео
Лавров подарил букет их белых и красных роз, следует из видео
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Глава МИД РФ Сергей Лавров подарил своей коллеге из Северной Кореи, главе МИД Цой Сон Хи. Информацию об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.
«В Москве проходят переговоры глав МИД России и КНДР. Начали красиво», — сообщила Захарова в своем telegram-канале, приложив видео со встречи министров.
Ранее Сергей Лавров оценил вклад КНДР в освобождение Курской области. По его словам, в России никогда не забудут подвиги солдат и офицеров КНДР в регионе, которые скрепят узы дружбы народов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.