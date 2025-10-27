Путин уволил главу управления по приграничному сотрудничеству Филатова
27 октября 2025 в 16:46
Глава управления по приграничному сотрудничеству в Администрации президента РФ. Алексей Филатов освобожден от занимаемой им должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовых актов.
